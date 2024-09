ANVA CONFESERCENTI – TRENTINO * “MERCATO EUROPEO“: «UN VIAGGIO ENOGASTRONOMICO TRA PRODOTTI TIPICI, STREET FOOD E BIRRIFICI (19-22/9)

09.51 - martedì 17 settembre 2024

Torna a Trento il Mercato Europeo. Con prodotti tipici, street food e birrifici. Organizzato da Anva si terrà dal 19 al 22 settembre. In piazza Fiera tanti prodotti tipici provenienti dall’Europa e dai paesi del mondo.

Si terrà dal 19 al 22 settembre in piazza Fiera a Trento la diciassettesima edizione del “Mercato Europeo e Internazionale”, organizzata da Anva Confesercenti Nazionale, assieme ad Anva provinciale e Confesercenti del Trentino.

Un viaggio enogastronomico tra prodotti tipici, street food e birrifici grazie alla partecipazione di 17 Paesi Europei, Italia compresa, e di alcuni ospiti internazionali (si arriva fino in Messico, Brasile, Argentina e India) pronti a proporre i prodotti tipici dell’artigianato e dell’alimentare tra stinchi, paella, salsicce polacche, wurstel, menu tipici e dolci deliziosi, tutti preparati secondo le tradizioni dei Paesi di origine.

Novità di questa edizione la partecipazione dell’India e dell’Irlanda non solo con le birre ma anche con i gadget.

“Le finalità sono quelle di promuovere la cultura del cibo europeo e internazionale in Italia – dice Adriano Ciolli, coordinatore di Anva Nazionale – e questo appuntamento si muove nel circuito di un’iniziativa già promossa con successo in città come Parma, Pistoia, Genova, Reggio Emilia, Asti, Firenze, Bergamo, Cremona, Prato, Genova, Bologna, fino ad arrivare a una decina di iniziative in tutta Europa con partner in Austria, Paesi Bassi, Germania”.

Piazza Fiera si riempirà di gusto e sapori tipici grazie alla partecipazione di una quarantina di stand provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Spagna, Ungheria, Olanda, Polonia, Gran Bretagna, Argentina, India, Brasile, Messico, Guatemala e naturalmente Italia con le liquirizie calabresi, gli arancini siciliani, la burrata pugliese, i formaggi valdostani e il cioccolato del Piemonte.

“Questa manifestazione esalta la capacità del mercato di portare le persone a vivere piazze e vie della città con prodotti sempre diversi, commercializzati in altri paesi. In tutta Europa, non ai livelli imprenditoriali come in Italia, i mercati sono un importante strumento, in grado di completare l’offerta commerciale di ogni centro. Il Mercato Europeo offre non solo prodotti, ma usi e costumi del commercio dei paesi d’origine, con personale e strutture diverse da quelle che siamo abituati a vedere nei nostri mercati. – aggiunge Fabio Moranduzzo, presidente provinciale Anva – Al ‘Mercato Europeo e Internazionale’ si potrà fare shopping e portare a casa leccornie e artigianato tradizionale di ottima qualità, competitivo nei prezzi e proveniente da diverse parti del mondo. Basta un mercato per fare “piazza” è la nostra storia a stabilirlo e sono i fatti che ancora oggi lo confermano. Ancora una volta l’importanza dei mercati su area pubblica per la città è confermata dalla presenza di operatori commerciali e artigianali provenienti da molti paesi”.

Tra i tanti prodotti esposti: i pizzi e le tovaglie tradizionali, spezie e saponi. E ancora: i fiori e i giocattoli in legno dall’Olanda, i tessuti francesi, le sete indiane, il cachemire made in Italy. E naturalmente la birra e gadget irlandesi