ANGELI (NOI TRENTINO PER FUGATTI PRESIDENTE) * RIQUALIFICAZIONE: «SOPRALLUOGO ALL’ISTITUTO “COMENIUS“, CON LA VICEPRESIDENTE GEROSA»

Ieri, 7 ottobre, sopralluogo della consigliera Angeli all’Istituto con la Vicepresidente e Assessore all’Istruzione Francesca Gerosa. Dopo anni di impegno e determinazione politica, finalmente si avvicina una svolta per la riqualificazione dell’Istituto Comprensivo Trento 2 “Johannes Amos Comenius”, scuola secondaria di primo grado dell’Argentario la cui struttura risale agli anni ’80 e necessita urgentemente di una presa in carico da parte di Provincia e Comune. Con la mia proposta di ordine del giorno collegata all’assestamento di bilancio 2024, la Provincia ha assunto l’impegno di intervenire per una istanza non più prorogabile e di primaria importanza per le famiglie, i ragazzi, gli insegnanti e gli impiegati della scuola di Cognola, che da tempo rappresentano i disagi collegati alla condizione del plesso scolastico.

L’Istituto, che nell’anno scolastico 2023/2024 contava 914 alunni, di cui 346 frequentanti la scuola secondaria di primo grado, rappresenta un fiore all’occhiello nel panorama educativo del Comune di Trento. Da anni la scuola si distingue per l’elevata qualità dell’offerta formativa, in particolare grazie al progetto di bilinguismo attivo dal 2005 e realizzato in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e il Land Tirol. A questo si aggiunge, dal 2009, il gemellaggio con la scuola tirolese “Dr. Fritz Prior” di Innsbruck, che arricchisce ulteriormente l’esperienza formativa dei ragazzi della sezione bilingue. Tuttavia, nonostante l’eccellente offerta didattica, altrettanto non si può dire della struttura dove questa viene esercitata, infatti l’Istituto si trova oggi ad affrontare gravi criticità dal punto di vista strutturale, tanto che gli spazi – ormai soggetti all’usura del tempo – necessitano con urgenza interventi di ristrutturazione e riqualificazione 11. Tra le priorità vi è la ristrutturazione interna per arginare le frequenti e consistenti infiltrazioni d’acqua piovana, che negli ultimi mesi hanno danneggiato corridoi, aule e spogliatoi.

La riqualificazione del Comenius per me non è un impegno nuovo o degli ultimi mesi. Già da consigliere comunale di Trento ho presentato molteplici atti di indirizzo ed interrogazioni per sensibilizzare il Comune sulla situazione, in particolare per porre l’attenzione sulla non ottimale convivenza all’interno dell’ Istituto degli spazi riservati alla caserma/magazzino dei Vigili del Fuoco volontari di Cognola.

L’impegno dei pompieri, sempre pronti ad intervenire in ogni situazione, rappresenta una garanzia di sicurezza per tutta la collina oltre ad essere un volano positivo nel campo del volontariato, proprio recentemente altri due nuovi vigili del fuoco volontari hanno prestato giuramento durante la sagra del Santo Rosario a inizio ottobre. L’impegno di questo corpo tuttavia a un certo punto senza spazio dove collocare mezzi e strumenti ha rischiato di non potersi esprimere al meglio. Oggi con il progetto della nuova caserma possiamo dire che questo pericolo è scongiurato.

Partendo dunque dalla ricollocazione della caserma sul territorio, posso dire di essere davvero soddisfatta che la Provincia e il comune abbiano accolto positivamente le richieste che ho presentato nel corso degli ultimi anni. Per quanto riguarda la situazione “Comenius” ho tenuto oggi anche un sopralluogo assieme alla Vicepresidente della Giunta Provinciale e assessore all’istruzione Francesca Gerosa, accompagnata dai tecnici della Provincia, che ha voluto verificare personalmente lo stato dei luoghi. Durante il sopralluogo, effettuato assieme al dirigente dell’istituto professor Carlo Zanetti e alla sua vice, professoressa Patrizia Lampis, sono emerse tutte le criticità alle quali occorre porre rimedio come priorità.

Cons.ra Eleonora Angeli

Consigliere Provinciale e Regionale- Presidente Gruppo Consiliare Noi Trentino per Fugatti Presidente