ANGELI (CONSIGLIO PAT) * TRENTINO – GESTIONE CINGHIALI, «SERVONO DATI CERTI SU CONTENIMENTO E INDENNIZZI»

Cinghiali, servono dati certi su contenimento e indennizzi. Il problema resta molto attuale. Ho depositato nella giornata di ieri, 1 settembre, un’interrogazione al fine di fare il punto sui risultati conseguiti finora delle azioni messe in campo dalla Provincia per il contenimento della popolazione di cinghiali e per la tutela del mondo agricolo trentino.

I ricorrenti danneggiamenti a suolo e coltivazione destano particolare preoccupazione tra gli imprenditori agricoli: il cinghiale è una specie che produce effetti fortemente negativi sulle colture, compromette gli equilibri ecologici e rappresenta un fattore di rischio anche per la fauna selvatica autoctona.

La criticità della situazione è stata ulteriormente accentuata dalla diffusione della Peste Suina Africana (Psa) sul territorio nazionale, circostanza che ha imposto l’adozione di misure più incisive finalizzate alla riduzione della densità della popolazione di cinghiali presente in provincia.

Pur non costituendo un pericolo per la salute dell’uomo, l’impatto economico della malattia è rilevante. La Provincia autonoma di Trento, anche attraverso lo specifico piano di gestione e l’estensione dell’orario di intervento fino alle 24, ha da tempo riconosciuto la necessità di controllare in modo efficace la diffusione della specie.

Le misure adottate dalla Giunta sono importanti, ma è necessario monitorare con attenzione i dati relativi alle azioni di contenimento e rimozione e sul rapporto tra domande e indennizzi erogati. L’attualità del tema è stata recentemente documentata dalla televisione locale che ha mostrato con immagini eloquenti i danni causati dai cinghiali in valle del Chiese: prati devastati, campi compromessi, imprenditori che affrontano crescenti difficoltà.

È proprio a partire da questi casi concreti che occorre valutare se le misure in atto siano sufficienti o se servano ulteriori azioni straordinarie. Chi lavora la terra va ascoltato con attenzione e sostenuto con strumenti efficaci e tempestivi.

La gestione della fauna selvatica sia un tema complesso, che va affrontato con equilibrio, anche in parallelo alle problematiche generate da altre specie come orso e lupo. È fondamentale garantire una convivenza sostenibile, che tuteli la biodiversità senza compromettere il lavoro di agricoltori e allevatori.

Obiettivo che si somma alla necessità di tutelare la sicurezza pubblica nella proposta di mozione che ho depositato in consiglio provinciale per avviare l’iter di revisione del Pacobace.

Eleonora Angeli

Consiglio della Provincia autonoma Trento (Noi Trentino per Fugatti)