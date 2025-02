ANGELI (CONSIGLIO PAT – NOI TRENTINO) * SPORT: «CURLING CEMBRA, TRIONFO AI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI MASCHILI 2025»

18.07 - domenica 23 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Palacurling di Cembra dalle ore 12 di oggi era ricolmo di tifosi capitanati dal fan club dove di si e’ respirata grande emozione con la vittoria dei padroni di casa del Trentino Curling Cembra! Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e Sebastiano Arman hanno vinto i Campionati Italiani assoluti maschili di curling 2025 realizzando un percorso netto, con sei vittorie in altrettante partite, culminato con il successo per 5-2 nella finale contro il Bormio Curling.

Oltre alla popolazione di Cembra presenti il Presidente Fugatti, l’onorevole Alessia Ambrosi, la Consigliera Provinciale Eleonora Angeli e la Sindaca Alessandra Ferrazza che hanno espresso l’orgoglio di questi ragazzi a tutti i livelli quali anche esempio per le nuove generazioni! Emozionato il Presidente del Team Trentino Andrea Gottardi che in tre anni ved me i suoi ragazzi portare a casa 3 scudetti 3 grand slam ed un terzo posto ai mondiali 2024.

*

Eleonora Angeli

Consiglio Provincia autonoma Trento (Noi Trentino per Fugatti Presidente)