ANGELI (CONSIGLIO PAT – NOI TRENTINO) * GIOCO D’AZZARDO: «L’AULA APPROVA LA MOZIONE, PREVENZIONE – SERVIZI DEDICATI – ATTENZIONE AI GIOVANI»

13.42 - mercoledì 10 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi in Consiglio provinciale è stata approvata la mia mozione sulle Misure di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo. Ho proposto questo intervento perché i dati descrivono un fenomeno in crescita costante: nel 2023 il volume lordo giocato in Italia ha raggiunto 150 miliardi di euro (+10,2% sul 2022), con un forte traino dell’online che tra il 2020 e il 2023 è aumentato del 67%.

Anche in Trentino la spesa è in aumento: 851 milioni nel 2024, +5% sul 2023, con una spesa pro capite intorno ai 2.000 euro e un incremento dei giovanissimi coinvolti nel gioco online. A fronte di questi numeri, a maggio 2025 solo 56 persone risultavano in carico ai servizi sanitari, un segnale evidente di sommerso.

Si tratta di un tema per me particolarmente caro: la mia prima mozione sul gioco d’azzardo risale al 2011, presentata in Consiglio comunale a Trento, una mozione firmata da quattro persone che siedono tutt’oggi in Consiglio provinciale, tra cui Stanchina, Franzoia e Gerosa. Ǫuella mozione venne ripresa integralmente anche dal Comune di Rovereto e da lì prese avvio un percorso ampio e strutturato di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo.

Nel tempo il fenomeno ha mutato forme, ampliando la platea dei soggetti coinvolti; la mole di denaro giocata ha seguito una tendenza di crescita, con una decisa accelerazione in corrispondenza dell’introduzione sul territorio nazionale di slot machine e VLT tra il 2011 e il 2013.

La mozione impegna la Giunta a valutare l’istituzione di uno o più ambulatori dedicati alla presa in carico delle persone con dipendenza da gioco d’azzardo, distaccati dal SerD, oppure l’accoglienza presso i Centri di Alcologia, Antifumo e Altre Fragilità dell’Unità Operativa Dipendenze. Prevedo la differenziazione dei servizi per fasce d’età (under/over 25), il potenziamento del personale e la formazione specifica. Chiedo inoltre di rafforzare la collaborazione con il terzo settore, destinando nuove risorse a progetti di prevenzione, assistenza, orientamento e reinserimento socio-lavorativo e valorizzando percorsi riabilitativi di gruppo guidati da psicologi e psicoterapeuti, come previsto dalla

L.P. 22 luglio 2015, n. 13. Ritengo necessario potenziare il supporto legale ed economico alle famiglie, anche attraverso forme di patrocinio, integrando la figura del consulente legale nello sportello informativo sulle dipendenze. Intendo infine intensificare i progetti di informazione e sensibilizzazione negli istituti secondari, con un focus sul gioco d’azzardo online e un’attenzione puntuale alle richieste dei docenti, favorendo approcci di peer Education.

Ho originariamente previsto nella mozione l’istituzione di un osservatorio provinciale permanente per la raccolta e l’analisi dei dati, al fine di orientare le politiche pubbliche sulla base di evidenze aggiornate. Tale punto è stato modificato su proposta dell’assessore e successivamente dalla consigliera Franzoia attribuendo all’ISPAT compiti di rilevazione statistica del fenomeno del gioco d’azzardo in Trentino, con la collaborazione dell’Università di Trento, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive.

L’assessore Tonina ha giudicato la mozione accoglibile, richiamando la continuità con azioni già avviate dalla Giunta. Ha confermato che a maggio 2025 le persone assistite dall’Unità Dipendenze di APSS sono 56 e si registra una diminuzione del –20% di apparecchi attivi ed–70% di esercizi con gioco pubblico. Sul versante dei servizi ha segnalato aggiornamento e incremento del personale nei Centri di Alcologia, Antifumo e Altre Fragilità, con spazi idonei e attenzione alle diverse fasce d’età. Ha ricordato la convenzione con AMA Auto Mutuo Aiuto, rinnovata a luglio 2025 per tre anni, e la delibera del 28 agosto 2025 che istituisce un servizio residenziale sociosanitario per il reinserimento. Ha richiamato inoltre la delibera n. 914 del 27 giugno 2025, che prevede azioni specifiche e il coinvolgimento di un consulente economico-finanziario a supporto degli utenti, oltre a iniziative con APSS nelle scuole.

A conclusione del dibattito mi preme ringraziare l’Aula per l’ampio confronto e per l’attenzione riservata a questo tema. Penso che la politica non debba mai mollare e che, anche quando alcune

tematiche tornano sul tavolo, ciò avviene perché sono le più ostiche, quelle che hanno maggior bisogno di forza, determinazione e unione; penso anche a un’unità d’intenti tra maggioranza e opposizione, per portare avanti misure a beneficio della nostra comunità… Molte sono state le promesse fatte in merito al gioco d’azzardo, non solo in quest’Aula, però penso che, seppur piccoli, passi avanti importanti siamo riusciti a farli e continueremo a farli.

*

Eleonora Angeli

Consigliere Provinciale e Regionale – Presidente Gruppo Consiliare Noi Trentino per Fugatti Presidente