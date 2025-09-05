ANGELI (CONSIGLIO PAT – NOI TRENTINO) * CONVEGNO – “RIABITARE IL MONDO“: «LE POLITICHE CHE CONTANO, QUELLE CHE METTONO AL CENTRO LA PERSONA»

14.59 - venerdì 5 settembre 2025

“Riabitare il mondo: la persona con disabilità al centro di una nuova rinascita sociale”. Questa mattina ho avuto l’onore di intervenire alla IX edizione della Scuola di Alta Formazione Filosofica, dedicata al tema “Ri-abitare il mondo: filosofia, scienza e memoria per un nuovo sapere”. Un’occasione preziosa, in cui abbiamo celebrato i 50 anni dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e reso omaggio alla figura di Gerardo Marotta.

“Riabitare il mondo” non è uno slogan: è una scelta, una visione. Un’espressione che ci ricorda che la politica non è qualcosa di distante, ma una dimensione concreta dell’esistenza. La politica abita il mondo, ogni giorno, nei gesti, nelle relazioni, nella responsabilità di vivere insieme. Non è un algoritmo, ma una trama fatta di persone, di mani che si tendono.

Nel mio intervento ho voluto portare una convinzione semplice, ma radicale: le politiche che danno senso al nostro tempo sono quelle che mettono al centro la persona, non in astratto, ma nella sua realtà concreta, nei suoi bisogni, nei suoi desideri, nelle sue relazioni. La fraternità non è un’emozione: è una scelta, un’intelligenza relazionale. Essere umani significa essere in relazione.

In quest’ottica si inserisce il “Progetto di Vita”. Non un faldone burocratico, ma un processo di autodeterminazione che accompagna la persona con disabilità lungo il suo percorso di vita, mettendo in relazione desideri, aspirazioni, competenze e servizi pubblici. L’obiettivo è superare la frammentazione tra sanitario e sociale semplificando gli iter burocratici. È qui che la persona diventa realmente protagonista delle politiche che la riguardano.

A livello provinciale stiamo lavorando con determinazione in questa direzione. Ri-abitare il mondo significa anche rimettere il profilo umano al centro delle scelte economiche, sociali, educative. Una politica autentica non è asettica. È viva, immersa nella realtà, capace di riconoscere i desideri, non solo i bisogni. È in questa visione che riconosco il senso più profondo del mio impegno politico.

Ad arricchire il mio intervento ho voluto condividere un video di Michele, un ragazzo autistico che, grazie a un percorso di autonomia e alla perseveranza del padre Roberto (anche lui presente al convegno), oggi lavora nelle cucine di una Caserma dei Vigili del Fuoco. Michele coltiva la sua passione per la divisa e per il motocross, e domenica 7 sarà protagonista a “Pompieropoli” a Mattarello (oratorio S.Leonardo).

Ri-abitare il mondo, allora, è un atto di rigenerazione della speranza. È ricostruire legami, restituire valore all’umano, mettere la persona al centro di ogni politica. Non è un compito facile. Ma è l’unico compito che valga davvero la pena affrontare.

Perché la politica, se vuole essere fedele al suo nome, è – e deve essere – un atto di fraternità.

Cons.ra Eleonora Angeli

Consigliere Provinciale e Regionale

Presidente Gruppo Consiliare Noi Trentino per Fugatti Presidente