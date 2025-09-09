ANGELI (CONSIGLIO PAT-NOI TRENTINO) * CONCORSO DIRIGENTE PROFESSIONI: «SONO INSODDISFATTA DELLA RISPOSTA, AVEVO CHIESTO LE MOTIVAZIONI»

12.56 - martedì 9 settembre 2025

Sono particolarmente insoddisfatta della risposta ricevuta oggi in Consiglio provinciale alla mia question time con cui ho chiesto l’illustrazione delle motivazioni di scelta dei “particolari” criteri di selezione inseriti nel bando di APSS per l’assunzione di una nuova figura dirigenziale per l’area formazione.

Tra le classi di laurea contemplate dalla selezione pubblica non sono infatti comprese le lauree specialistiche in campo formativo o ulteriori criteri specifici che impongono al candidato di dimostrare una spiccata attitudine e padronanza delle competenze per svolgere

quanto richiesto ossia: contribuire alle politiche e strategie, agire la leadership, gestire la valorizzazione delle persone, gestire le risorse, gestire i processi formativi, competenze non specifiche di un professionista sanitario.

È noto che presso il Polo delle professioni sanitarie lavorino professionisti sanitari che negli anni hanno appreso le competenze attese, ma in APSS e fuori dall’Azienda o dalla Provincia spiccano professionisti con competenze formative di alto livello nel settore sanitario, con classi di laurea in questo bando non ammesse.

Tra i problemi più evidenti troviamo l’esclusione alla partecipazione di professionisti competenti. Esiste poi un problema di ordine formalistico dove il concorso pubblico bandito nel 2018 che per profilo della figura, quadro dirigenziale, ruolo, competenza e attività dista poco da quello in discussione, era aperto alla partecipazione delle classi di laurea del vecchio ordinamento (tra cui scienze della formazione laurea specifica per la formazione) e dove, nel bando del 2018, venivano richiesti requisiti specifici: una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica nel settore formativo desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro, capacità e competenze organizzative riguardanti il coordinamento di gruppi di lavoro in organizzazioni pubbliche e private, capacità di problem solving e problem setting, capacità di lavorare per obiettivi anche strategici e progetti, capacità e competenze nelle relazioni tra amministrazioni. Requisiti che dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dall’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione. Bando che non è stato impugnato. Un altro problema è di ordine sostanziale dove il termine formazione, nomen iuris, ossia la qualificazione giuridica di questo atto diventa sostanza.

Nonostante l’Assessore Tonina non abbia del tutto escluso la possibilità che con l’inizio dell’incarico del nuovo dirigente generale si possa addivenire a dei correttivi del bando, le motivazioni esposte in sostegno della “dissonante” scelta dei profili ammessi al bando sono state principalmente di ordine formale. Ad oggi sono insoddisfatta della risposta, e a malincuore e con sofferenza personale di rappresentante di questa maggioranza sento l’obbligo morale e direi anche civico di valutare seriamente, qualora non ci fossero dei correttivi, di portare questa incongruenza davanti alle competenti sedi, perché qualcuno deve valutare, se siamo davanti a una illegittimità macroscopica di un atto dell’amministrazione di cui faccio parte.

Eleonora Angeli

Consiglio Provincia autonoma Trento (“Noi Trentino”)