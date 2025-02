ANFFAS TRENTINO * “EASY TO READ”: «INAUGURATO IL NUOVO LABORATORIO “ETR“ E ARRIVANO I COMPLIMENTI ANCHE DALLO SPAZIO»

19.02 - lunedì 10 febbraio 2025

I ragazzi di Anffas Trentino che frequentano il percorso di attività dedicato all’ETR – un acronimo inglese che sta per “Easy to read”, vale a dire «facile da leggere» – da oggi possono utilizzare un laboratorio attrezzato con nuove infrastrutture tecnologiche, grazie al contributo del Consorzio BIM dell’Adige.

Il laboratorio, che si trova presso la sede di Anffas in via Unterveger a Trento, consente ai ragazzi dell’associazione di imparare e di realizzare testi che siano comprensibili realmente a tutti. La scrittura ETR è particolarmente adatta per strutture pubbliche, applicata ad esempio a guide, cartelli, manifesti, indicazioni per l’utenza, siti web.

L’inaugurazione si è svolta in tarda mattinata di oggi, con la folta presenza dei ragazzi del laboratorio e con la partecipazione della presidente di Anffas Trentino Claudia Morelli, che ha portato il saluto iniziale, del direttore Giulio Bertinato e di Katia Franzoso dell’area inclusività del MUSE di Trento. Proprio con il museo trentino di scienze naturali Anffas ha messo ijn campo da tempo una importante collaborazione, realizzando non solo la guida del Museo in ETR (la si trova nel bookshop della struttura), ma anche tutta la sezione “accessibilità” del sito istituzionale del MUSE.

Proprio questa collaborazione con il MUSE ha portato ad Anffas Trentino un riconoscimento speciale di “caratura” internazionale: niente meno che l’Agenzia spaziale europea, ESA, ha voluto complimentarsi vivamente con i ragazzi di Anffas Trentino tramite il MUSE, in particolare per la riscrittura in ETR di un documento del progetto “Climate Detectives”, una iniziativa dell’Agenzia spaziale europea per offrire attività di formazione per i docenti, organizza eventi per gli studenti e il loro orientamento alle carriere scientifiche.

L’ESA è rimasta così soddisfatta del materiale preparato dai ragazzi di Anffas Trentino da chiedere la loro collaborazione anche per altri progetti futuri.

L’allestimento tecnologico del laboratorio, indispensabile per facilitare la comprensione di temi complessi e per ottemperare alle numerose richieste che arrivano da enti e istituzioni, è stato reso possibile, dunque, grazie al contributo del Consorzio BIM dell’Adige, che ha voluto così ancora una volta manifestare il proprio sostegno ad Anffas Trentino. Al termine, i ragazzi sono stati protagonisti dello scoprimento della targa apposta all’ingresso del laboratorio, realizzata dagli utenti del progetto Per.La. di Anffas.