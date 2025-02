ANA – TRENTO * ASSEMBLEA ANNUALE: «CONDIVISIONE E BILANCIO 2024, A PERGINE VALSUGANA (2/3 – 10.30)»

12.50 - martedì 25 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si terrà domenica 02 marzo p.v. a partire dalle ore 10.30 – presso la Sala Auditorium di Sant’Orsola S.C.A. in via dell’Aeroporto, 14 a Ciré di Pergine Valsugana – l’assemblea annuale della Sezione A.N.A. di Trento che vedrà confluire nel capoluogo circa 650 delegati provenienti dai 256 gruppi della Provincia di Trento, ed in rappresentanza dei quasi 23.000 iscritti. Un’occasione per ritrovarsi, per condividere le esperienze, per fare il punto sull’attività sociale del 2024 e per programmare le attività del corrente anno, caratterizzato dall’imminente inaugurazione del “Bosco della Memoria” ad Alberé di Tenna, progetto finanziato con la raccolta fondi dei Panettoni e Pandori solidali, assieme ad altri progetti di ripristino dopo i danni causati dalla tempesta Vaia del 2018.

Il 2025 sarà anche l’anno che vedrà organizzato in terra trentina per la terza volta il “Campo Scuola” promosso dalla Sede Nazionale, ospitato per la prima volta nel 2023 presso l’area addestrativa militare di Roveré della Luna e l’anno scorso a Vezzena. Nel corso dell’anno verrà anche inaugurata una nuova mostra presso il sito di Torre Vanga a Trento dopo la chiusura lo scorso 31 gennaio della mostra “Alpini Trentini in Russia 1942-1943”, un’esposizione inaugurata il 1° giugno 2023 che ha riscontrato un successo di pubblico con più di 22.000 visite.

In poche parole, anche il 2025 sarà un anno ricco di sfide ed opportunità per gli Alpini trentini, che ancora una volta potranno dimostrare il valore della solidarietà e la forza dell’altruismo che da sempre caratterizzano questa, ormai più che centenaria, associazione. L’evento assembleare sarà anticipato da un momento istituzionale il sabato 1° marzo a Pergine Valsugana presso la Chiesa dei Padri Francescani, dove a partire dalle 18.00 vi sarà il momento di commemorazione dei Caduti e la partecipazione alla S. Messa assieme alla comunità del sobborgo, celebrazione accompagnata dal Coro Genzianella di Roncogno.