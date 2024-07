ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI / TRENTO * 60MO PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO: «PER RICORDARE LE PORTATRICI DEL “VIOZ“, IL 27-28/7»

12.01 - venerdì 26 luglio 2024

Sarà Pejo 3000 sotto la vetta del Vioz ad ospitare le diverse cordate che sabato 27 luglio 2024 giungeranno nelle prime ore della mattinata, e partite sia dal versante trentino che da quello camuno nei due giorni precedenti. Ad attendere i pellegrini alpini vi saranno numerose autorità civili e militari, tra cui la sotto segreteria alla Difesa on.le Isabella Rauti, il neo Comandante delle truppe alpine Gen. D. Michele Risi ed il presidente nazionale dell’Ass.ne Naz.le Alpini, ing. Sebastiano Favero, ma soprattutto i molti Alpini e Pellegrini che certamente prenderanno parte a questa 60a edizione del Pellegrinaggio in Adamello organizzato dalla Sezione ANA di Trento, in collaborazione con la consorella Sezione Vallecamonica e che sin dal 1963 si alternano di anno in anno nella realizzazione dell’evento. Dopo la S. Messa celebrata da Mons. Giuseppe Filippi, Vescovo emerito di Kotido (Uganda), si svolgerà la consegna dei Cappelli alpini a 160 giovani allievi del Centro Addestramento Alpino di Aosta che proprio in questi giorni stanno concludendo il ciclo formativo di base.

“In questi difficili momenti per tutta l’umanità a causa delle troppe crisi belliche che coinvolgono il mondo – ha ricordato il presidente ANA Trento Paolo Frizzi -, abbiamo voluto dedicare il pellegrinaggio alle portatrici dell’Adamello e del Vioz, dimenticate co-protagoniste di quella che fu definita la guerra più alta d’Europa.

La fatica, la sofferenza ed in alcuni casi anche la morte di queste donne, spesso “militarizzate” a forza o per necessità di sopravvivenza non possono restare ignote, così come lo è il grido spesso smorzato di tante donne che anche oggi soffrono per colpa e cattiveria altrui.

Domenica 28 luglio i Pellegrini si sposteranno quindi a Cogolo di Peio dove giungeranno in sfilata nel centro del paese in piazza dei Monari; dopo l’alzabandiera, la cerimonia proseguirà con le allocuzioni ufficiali ed un carosello musicale delle fanfare alpine e la banda del paese.

La Protezione civile ANA Trento, unitamente a mezzi e risorse della Provincia Autonoma di Trento consentiranno assieme alle forze dell’ordine il regolare svolgimento dell’evento, garantendo la regolare transitabilità sulle strade principali. I Nu.Vol.A. della sezione di Trento garantiranno inoltre i pasti per la cena di sabato ed il pranzo di domenica, presso il tendone allestito all’interno dello stabilimento delle Acque Pejo. Sabato sera si svolgerà il gran concerto del coro ANA Trento nella piazza principale di Cogolo di Peio.

ORARI

Sabato 27 luglio 2024 (Arrivo Funivia Pejo 3000)

Ore 11.00: S. Messa al campo in ricordo dei Caduti

A seguire: cerimonia consegna Cappelli alpini

Ore 16.30: Onore ai Caduti presso cimitero austroungarico di S. Rocco (Peio paese) Ore 18.00: Onore ai Caduti presso monumento di Cogolo di Peio

Ore 21.00: Concerto coro ANA Trento piazza dei Monari – Cogolo di Peio Domenica 28 luglio 2024 (Cogolo di Peio)

Ore 9.30: Ammassamento

Ore 10.15: Inizio sfilata

A seguire: Allocuzioni autorità presenti

