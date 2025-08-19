“AMICI DELLA TERRA ALTO GARDA E LEDRO“ * STOP AI FUOCHI D’ARTIFICIO: «RIVА E ARCO RINUNCIANO AGLI SPETTACOLI, DOPO ANNI DI DENUNCE AMBIENTALI»

14.25 - martedì 19 agosto 2025

Stop ai fuochi d’artificio nell’Alto Garda. Gli “Amici della Terra dell’Alto Garda e Ledro”, dopo avere da tanti anni denunciato i danni ambientali causati dai fuochi d’artificio, registrano con soddisfazione la decisione, a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, dei due Comuni principali dell’Alto Garda, Riva del Garda ed Arco, di non organizzare spettacoli con fuochi d’artificio, compresi quelli tradizionali della “Notte di Fiaba” di fine agosto, che pure tanto successo di pubblico hanno sempre avuto. Scelte coraggiose ed anche impopolari, ma necessarie per un approccio ecosostenibile anche alle politiche del divertimento.

Per chi volesse approfondire i danni all’aria atmosferica, alla salute umana, all’acqua del lago e alla salute degli animali selvatici e domestici, viene consigliata la consultazione di questo sito: https://www.liberidallaplastica.it/fuochi-dartificio-quanto-inquinano-lambiente/

Poiché però i fuochi d’artificio vengono tuttora usati, nella zona dell’Alto Garda, anche da privati cittadini, da alberghi, o da Comitati ad hoc, p. es. per feste o per Capodanno, gli “Amici della Terra dell’Alto Garda e Ledro” invitano i Comuni dell’Alto Garda, compresi i più piccoli come Ledro, Tenno, Nago-Torbole, non solo a non organizzare più eventi pubblici con fuochi d’artificio, ma anche a vietarne l’utilizzo da parte di chiunque, pubblico e privato, e per tutto l’anno, mediante apposita ordinanza sindacale o l’inserimento nel Regolamento di polizia urbana. Come già vigente in diverse città italiane, come Venezia, Bologna, Vicenza e Fidenza.

Amici della Terra dell’Alto Garda e Ledro

Il Presidente

Paolo Barbagli