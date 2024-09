AMICI DELLA TERRA ALTO GARDA E LEDRO * RIVA – CITTADELLA DELLO SPORT: «QUANTI SOLDI PUBBLICI SONO STATI SPRECATI PER QUESTO STUDIO PRELIMINARE?

08.12 - martedì 17 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cittadella dello Sport a Riva. Una piscina coperta da 50 metri con area wellness, bar e parete di arrampicata, un bike-skate park, un campo da calcio regolamentare con tribune e spogliatoi, un campo di hockey su prato, un campo di tiro con l’arco, una palestra, tre campi da padel (e stranamente niente tennis, molto più popolare e praticato del padel), tre enormi parcheggi per complessivi 450 posti auto e 4 pullman, con un costo preventivato, e quindi destinato a salire, di circa 50 milioni di euro: un progetto, presentato qualche giorno fa dall’architetto Dejaco, per New York o per Londra? No, per una Busa già sovraffollata di abitazioni, strade, capannoni industriali e centri commerciali, per di più su un’area che è stata appena riconvertita ad agricola con la Variante 13bis del Comune di Riva, peraltro non ancora approvata dalla Provincia, a ulteriore testimonianza di quale livello di megalomania e quanta confusione programmatoria vi sia nella politica altogardesana.

Un progetto che potrebbe anche avere una sua validità urbanistica e di sostenibilità ecologica se solo prevedesse il contestuale abbattimento, e riconversione agricola, delle decine di strutture sportive esistenti, disseminate nei vari centri abitativi della zona, praticamente sotto casa, e che invece si sommerebbe a tutte queste strutture.

Inoltre questo mega-centro costringerebbe i potenziali fruitori a spostarsi quasi sempre con l’auto, previsione peraltro confermata dall’enorme numero di parcheggi previsti dal progetto, ad aumentare drammaticamente un traffico locale già ora ai limiti del collasso, con tutto quel che ne consegue in termini di inquinamento dell’aria ed acustico, nonché di spreco energetico ed impatto climatico; e costringendo di fatto sempre più i genitori o parenti dei bambini/ragazzini aspiranti sportivi a diventare dei tassisti, a discapito di altre occupazioni.

Fortunatamente i costi spropositati rendono ad oggi improponibile tale idea progettuale, a scongiurare quella che si può tranquillamente configurare come l’ennesima gigantesca colata di cemento e un ulteriore tassello di disordine urbanistico in quel clamoroso “melting pot“ rappresentato dall’asse Riva-Arco. Sorge spontanea infine una domanda: quanti soldi pubblici sono già stati sprecati per questo speriamo inutile studio preliminare?

*

Amici della Terra dell’Alto Garda e Ledro

Paolo Barbagli – Presidente