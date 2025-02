ALPE CIMBRA (TN) * “FIS CHILDREN CUP“: «FILIPPO PONZI E LA SCUOLA “RAFFAELLO SANZIO” VINCONO LA 56MA EDIZIONE DEL PREMIO DI PITTURA»

18.50 - lunedì 10 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Filippo Ponzi e la scuola “Raffaello Sanzio” vincono la 56ª edizione del Premio di Pittura. Nello scorso weekend, assieme ai giovani talenti dello sci internazionale, sono stati premiati a Folgaria anche i vincitori della 56ª edizione del Premio di Pittura, l’iniziativa che fin dal lontano 1966 fa da cornice alle gare dell’ALPECIMBRA Fis Children Cup, che quest’anno ha visto presentarsi al cancelletto di partenza oltre 320 atleti di 43 nazioni.

Non solo sci e agonismo, dunque, ma anche arte e fantasia, idealmente espressa nei disegni (197 quelli pervenuti alla commissione giudicatrice) realizzati sabato primo febbraio a Trento, in Piazza Dante, dai ragazzini delle scuole primarie della provincia di Trento.

Il tema di questa edizione del Premio di Pittura, patrocinato da Banca per il Trentino Alto Adige, era “Fliflick nel regno della fantasia”, che i baby artisti hanno fissato sui fogli di carta, chi disegnando con le matite colorate chi con i pennarelli. Fliflick è il folletto ideato qualche anno fa per raccontare l’Alpe Cimbra ai più piccoli, protagonista di racconti ambientati sull’altopiano, al quale è dedicato anche un baby park.

La commissione composta esaminatrice composta dagli insegnanti Cristina Sansoni e Sergio Oliver e dal pittore e scultore Mario Romano Ricci, affiancati dai rappresentanti dell’organizzazione del concorso Franco Filippi e Monica Lunelli, hanno scelto i migliori dieci elaborati.

«Il criterio di valutazione principale adottato ha privilegiato la creatività e l’originalità del disegno – spiegano i membri della commissione – Anche quest’anno ringraziamo tutti i bambini che hanno partecipato al concorso accettando di raccontarci com’è per loro il Regno della Fantasia. Un mondo pieno di gioia, amore, pace, armonia, incontro e amicizia, nel quale la natura concorre a far vivere appieno questi valori, queste emozioni e sensazioni. Li ringraziamo perché, ancora una volta, dimostrano di poter insegnare e far riflettere il mondo degli adulti».

Gli organizzatori hanno riservato un premio speciale ai primi tre elaborati, realizzati dai giovani artisti Filippo Ponzi, Rebecca Tait e Ariel Cattozzo. Assieme a loro, sono stati premiati altri sei elaborati, senza ordine di classifica, ovvero i disegni proposti da Matteo Consoli, Eiahia Uddin, Mohammed Anas Chhimpa, Violante Bertoldi, Edoardo Medori, Giorgio Abbasciano e Linda Pinamonti.

Premiate anche le tre scuole con il maggior numero di partecipanti al Premio di Pittura, ovvero le scuole primarie di Trento “Raffaello Sanzio” (24 disegni), “Aldo Schmid” (23 disegni) e “Aldo Gorfer” (21 disegni).