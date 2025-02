ALLEANZA VERDI E SINISTRA – TRENTINO * “LA MONTAGNA NON SI ARRENDE”: «SOSTENIAMO LA MOBILITAZIONE NAZIONALE DEL 9/2 E L’EVENTO SUL MONTE BONDONE»

15.06 - venerdì 7 febbraio 2025

Una gestione lungimirante per le nostre montagne. Alleanza Verdi Sinistra, in quanto forza politica impegnata nell’integrazione tra sicurezza ambientale e sociale, sostiene con convinzione la mobilitazione nazionale del 9 febbraio “La montagna non si arrende” e l’evento organizzato sul Monte Bondone da oltre venti associazioni locali.

Domenica saremo al loro fianco per difendere le nostre montagne, senza per questo – come qualcuno ha insinuato – danneggiare l’economia montana trentina. Al contrario, si vuole proporre una transizione giusta, consapevole delle sfide poste dall’innalzamento delle temperature. Il mondo politico ed economico, a livello sia locale che nazionale, non può continuare a sostenere un’idea anacronistica della montagna e della sua economia, ancora troppo legata alla presenza di neve.

La neve artificiale non è sufficiente a garantire i flussi turistici, come dimostrato anche da uno studio di Banca d’Italia. Eppure, in Trentino si continua a progettare nuovi bacini artificiali – ben dieci nei prossimi anni – spacciandoli come opere multifunzionali. Allo stesso tempo, si insiste nell’ampliamento delle piste da sci, come sul Cermis, a Campiglio e sul Passo Tonale.

Numerosi studi evidenziano i risvolti negativi del turismo di massa sulle comunità locali: aumento dei rifiuti, traffico, crescita dei prezzi delle abitazioni, perdita di identità culturale, ecc.

Opere come l’après-ski di Nambino, la ciclovia del Garda, ma anche i tour in elicottero e i sempre più numerosi ponti tibetani trasformano la montagna in un Luna Park, come giustamente sottolineato dagli organizzatori della manifestazione sul Bondone, senza portare benefici ai residenti.

I cambiamenti climatici impongono alla società di ripensare il modo in cui fruiamo della montagna, un bene comune essenziale per i suoi servizi ecosistemici. È necessario fermarsi e cercare insieme una terza via, capace di coniugare innovazione, tutela dell’ambiente e sostenibilità economica, non solo nel breve periodo ma anche nel lungo termine. Gli organizzatori della manifestazione di domenica indicano una direzione chiara e noi di Alleanza Verdi Sinistra vogliamo essere al loro fianco in questa battaglia, che rappresenta il cuore stesso della nostra missione politica.

Alleanza Verdi e Sinistra del Trentino