ALLEANZA VERDI E SINISTRA – TRENTINO * ELEZIONI EUROPEE: «PER IL SENATORE PATTON IMPORTANTE PARTECIPARE AL VOTO, IN QUESTA FASE STORICA»

17.29 - venerdì 31 maggio 2024

Un inatteso raggio di sole ha accompagnato, questo pomeriggio, la visita del senatore Pietro Patton al gazebo dell’Alleanza Verdi e Sinistra allestito nel centro storico di Trento. Patton ha voluto partecipare a sostegno della candidatura di Francesca Caprini e Alessandro Franceschini per le elezioni al Parlamento Europeo. Presenti in piazzetta Pasi anche i vertici dell’Alleanza: la consigliera provinciale Lucia Coppola (Europa Verde) e la segretaria Renata Attolini (Sinistra Italiana).

Patton ha richiamato l’attenzione sull’importanza della partecipazione al voto, soprattutto in questa fase storica: «In queste settimana – ha detto il senatore – si sta chiudendo in Senato la riforma del premierato che, di fatto, cancella lo Stato parlamentare così come era nato dalla Costituzione repubblicana, introducendo pericolosi elementi di autoritarismo, depotenziando il ruolo del Presidente della Repubblica e concentrando i poteri nel capo del governo».

La candidata Caprini ha sottolineato il pericolo di tale deriva autoritaria del Paese, specificando come «sia necessario oggi più che mai rimettere in mano alle comunità locali il controllo sul loro futuro, a partire dal ruolo delle donne e dall’importanza dei beni comuni», mentre Franceschini gli ha fatto eco mettendo in evidenza il potenziale ancora inespresso dei territori alpini, che proprio a Bruxelles potrebbero giocare un ruolo da protagonisti, «nelle cui particolari condizioni di vita hanno maturato una forte consapevolezza del ruolo della comunità viva e consapevole, maturando strumenti di autogoverno fondati sull’assunzione delle responsabilità e sul rispetto dell’ambiente».

