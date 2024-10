ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA * VALDASTICO: «CONSIGLIERI PAT, DEPOSITATI 1.300 ORDINI DEL GIORNO PER FERMARE L’ALLARGAMENTO DEL CORRIDOIO EST»

17.06 - mercoledì 2 ottobre 2024

Valdastico: i Consiglieri didepositano 1300 ordini del giorno per fermare l’allargamento del Corridoio Est. “Il Corridoio nord-est portato in aula è preliminare a un progetto pericoloso per l’ambiente e l’economia trentina. Si chiarisca prima quale sia la visione della mobilità in Trentino”

Sono circa 1.300 gli ordini del giorno depositati all’inizio della seduta del Consiglio provinciale dai gruppi consiliari che si riconoscono in Alleanza Democratica Autonomista (Campobase, Partito Democratico del Trentino, Verdi e Sinistra). L’intento dichiarato è quello di sbarrare la strada al disegno di legge n. 37 della Giunta provinciale, che prevede l’allargamento del Corridoio Est di collegamento con il Veneto.

“IL’allargamento del Corridoio nord-est portato in aula è preliminare al progetto della Valdastico voluto dalla Giunta Fugatti, ma nessuno ne parla apertamente. Si chiarisca prima quale sia la visione della mobilità in Trentino”, affermano i rappresentanti delle Minoranze. I consiglieri sottolineano che questa è l’unica possibilità che hanno per fermare una variante preliminare a un progetto che ritengono devastante dal profilo ambientale e sul quale vi sono seri dubbi anche per quanto riguarda la sostenibilità economica. “È chiaro che la variante serve a realizzare la Valdastico con uscita a Rovereto sud”, aggiungono.

“Prima di tutto, il progetto non è sostenibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico”, proseguono i consiglieri. “Avremo modo di chiarire in aula che ci sono motivazioni sia di natura ambientale, perché il tracciato con uscita a Rovereto sud ha un impatto devastante sulle valli del Leno, ma anche di sostenibilità economica, perché le ricadute positive per l’economia trentina, con questo progetto, sono tutt’altro che chiare”.

L’Alleanza Democratica Autonomista richiama la necessità di un dibattito approfondito sul futuro della mobilità in Trentino, invitando la Giunta provinciale a riconsiderare il progetto e a coinvolgere in modo trasparente tutti gli attori interessati. “È fondamentale chiarire quale sia la visione strategica per la mobilità nella nostra Provincia, prima di procedere con interventi che potrebbero avere impatti irreversibili sul territorio”, concludono.