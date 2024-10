ALESSIA TARTER * CIRCOSCRIZIONE VILLAZZANO (COMUNE TRENTO): «RINGRAZIO I COLLEGHI CONSIGLIERI, PER AVER RICONOSCIUTO IL MIO IMPEGNO»

11.46 - domenica 27 ottobre 2024

Ringrazio i colleghi consiglieri per aver riconosciuto anche a mezzo stampa, il mio impegno e la costanza ricordando il lavoro portato avanti in questi anni per Villazzano.

Ho sempre ritenuto che prima degli interessi di partito vengano quelli della Comunità che rappresentiamo all’interno di una Istituzione che, proprio per la vicinanza ai cittadini e al territorio, dovrebbe essere un luogo di libero esercizio di valutazioni e di pensiero svincolato dai diktat. Sono quindi curiosa di conoscere le ragioni concrete, oltre agli ordini impartiti, che motiverebbero le dimissioni di chi, a detta degli stessi firmatari, rappresenta Villazzano con “correttezza e lealtà”.

Nel ringraziare per gli attestati di stima che mi rassicurano rispetto alle scelte, anche se questo non dovesse appagare le ambizioni del Sindaco, proseguirò nello svolgimento del mandato per assicurare le risposte di cui associazioni, cittadini e territorio hanno bisogno.

Alessia Tarter

Presidente Circoscrizione Villazzano (Comune di Trento)