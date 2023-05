AKTIVHOTEL SANTALUCIA * PREMI INTERNAZIONALI: SILVIO RIGATTI « “TRIPADVISOR TRAVELLER’S CHOICE BEST OF THE BEST “, UN RICONOSCIMENTO STRAORDINARIO »

19.53 - giovedì 25 maggio 2023

Torna puntuale uno dei premi più importanti dell’anno nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione: il premio “Tripadvisor Traveller’s Choice Best of the Best”. L’AktivHotel SantaLucia è da anni in ottima posizione in classifica, ma per la prima volta ottiene un riconoscimento straordinario ovvero il premio più importante: Prima posizione nella categoria “Migliori Hotel – Italia”

Come si è posizionata la Regione Trentino Alto Adige e Lago di Garda: (LINK) Fra i primi 25 in Italia non c’è nessun altro Hotel del Lago di Garda, mentre al tredicesimo posto troviamo l’altro ed unico Hotel del Trentino “Hotel Nordik di Andalo”. La prima struttura dell’Alto Adige invece, si trova all’undicesimo posto “San Luis Retreat Hotel & Lodges”.

Silvio Rigatti, il proprietario, spiega:

“Raggiungere tali riconoscimenti non è facile e lo è ancora meno mantenere costantemente le posizioni alte della classifica.

Ma che dire…siamo riusciti a compiere un’impresa e questo premio inaspettato inorgoglisce me e la mia famiglia, ma soprattutto il mio fantastico team.

Il premio viene conferito agli hotel con un elevato numero di recensioni eccellenti in un periodo di 12 mesi. Degli 8 milioni di profili su Tripadvisor, meno dell’1% riceve il premio Best of the Best, e rappresenta quindi il più alto livello di eccellenza nel settore dell’ospitalità.

Posizione unica, colazione superlativa e team particolarmente disponibile, sono gli highlights delle quasi 2.000 recensioni collezionate da AktivHotel SantaLucia, che si trova in una silenziosa valletta circondata da olivi secolari, a due passi dal vivace centro di Torbole.

Si contraddistingue per l’animo sportivo, con servizi e dotazioni destinati soprattutto agli appassionati della mountainbike e bici da strada. Dopo le ultime ristrutturazioni, nell’ampio giardino, hanno trovato posto anche due piscine riscaldate, una delle quali con 3 corsie da 25 mt per gli allenamenti dei moltissimi triatleti che scelgono la regione nord del Lago di Garda, per dedicarsi alla loro passione.

Il nostro segreto è proprio la squadra.

Avere collaboratori entusiasti e coinvolti. Sono loro gli ambasciatori dell’AktivHotel e del Garda Trentino che condividono con noi il vero significato di accoglienza, che amano il territorio in cui vivono e che trasmettono passione in ogni gesto.

In quest’occasione speciale vorrei davvero ringraziarli tutti, ad uno ad uno, per l’impegno e la professionalità in quello che fanno ogni giorno.

Alessandra Michelotti, la direttrice, conferma:

Ogni anno gli ospiti hanno aspettative sempre maggiori sui servizi, ma a fare la differenza restano ancora le persone, i servizi e le attenzioni sincere. Il nostro compito è fare accoglienza e per farlo cerchiamo di entrare in sintonia con le persone che ci scelgono, facendole sentire speciali ed uniche, perché è quello che tutti ci meritiamo, quando siamo in vacanza.