AIMI – ASSOCIAZIONE ITALIANA MOTOCICLISTI INVALIDI * INCLUSIVITÀ: « «PRESENTAZIONE DELL’ENTE, A CALCERANICA AL LAGO (TN) IL 14/9»

sabato 7 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Sabato 14 settembre a Calceranica al Lago verrà presentata al pubblico l’Associazione Italiana Motociclisti Invalidi.

AIMI, Associazione Italiana Motociclisti Invalidi, ente che conta più di duecento associati sul territorio provinciale, si presenta pubblicamente in una conferenza stampa alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni locali a cui farà seguito una festa che coinvolgerà tutta la cittadinanza presso lo spazio ex bocciofila.

L’Associazione è stata costituita allo scopo di favorire e promuovere la qualità della vita di motociclisti che convivono con varie forme di disabilità, agevolandoli nelle singole tappe che devono affrontare per poter vivere la loro passione a tuttotondo. La moto, intesa sia come sport, ma soprattutto come passione, concorre a ristabilire parametri di inclusività nel tessuto sociale di riferito, rinforzando autonomia, indipendenza ed autostima. L’invalidità non deve essere un muro per chi, come noi, ha il desiderio di poter guidare un motociclo in piena libertà e sicurezza.

La conferenza stampa di presentazione ufficiale si terrà sabato 14 settembre, alle ore 15 presso la sala sociale in via Enrico Angeli (di fronte alla splendida chiesa di Sant’Ermete). Vi saranno rappresentanti che spenderanno due parole riguardo la sovrascritta associazione.