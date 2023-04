AIDAA – ROMA * GRANDI CARNIVORI: « FUGATTI HA FIRMATO L’ORDINANZA ABBATTIMENTO MJ5, UNA SCELTA IRRESPONSABILE CHE INASPRISCE GLI ANIMI »

07.42 - giovedì 20 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

FUGATTI FIRMA ORDINANZA ABBATTIMENTO MJ5. AIDAA:”SCELTA IRRESPONSABILE CHE INASPRISCE GLI ANIMI.

Fugatti ha firmato la seconda ordinanza che equivale ad una nuova condanna a morte di un altro orso MJ5, l’orso che lo scorso 5 marzo aveva fatto un finto attacco nei confronti di un uomo in val Rabbi. Dura la prima reazione dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che bolla cme provocatoria e che sa di sfida personale. “La decisione di Fugatti è inappropriata e provocatoria, è chiaro che questo presidente ha deciso di portare avanti una incomprensibile guerra privata contro gli orsi che esaspera inasprisce inutilmente il confronto, noi come AIDAA certi della ragione degli animali ci muoveremo nell’assoluto rispetto della legge per contrastare le insensate decisioni del presidente anti orso”.