AIDAA * GRANDI CARNIVORI, « TERZO ORSO MORTO IN TRENTINO, FERMARE LA STRAGE »

04.56 - domenica 18 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

AIDAA SU TERZO ORSO MORTO IN TRENTINO. “FERMARE LA STRAGE

“Il ritrovamento del terzo orso morto in poche settimane apre una nuova fase , quella di ricerca delle responsabilità dirette di quanto sta avvenendo, certo prima di esprimere certezze aspettiamo gli esiti dell’esame autoptico sulla carcassa dell’orso semi adulto trovato morto nei boschi vicini ai monti della Paganella in provincia di Trento, chiediamo che vengano prese decisioni atte all’inasprimento delle pene per i reati di bracconaggio ed avvelenamento e che si allenti questo clima di odio verso gli orsi che alimenta i facinorosi del fucile facile e che ha delle responsabilità precise in commistione tra un certo ambiente sociale e politico e certe fette di potere istituzionale trentino”.

Questo il commento dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA in merito al ritrovamento della carcassa del terzo orso morto in poche settimane in provincia di Trento.