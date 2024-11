AGO CAROLLO * SPOTIFY: «CON LE MIE FIRME “DJ REDBLACK” E “SPANKOX” SONO IL MUSICISTA TRENTINO PIÙ ASCOLTATO AL MONDO» (VIDEO)

12.18 - domenica 10 novembre 2024

In veste di Dj Redblack e Spankox, sono risultato il musicista trentino più ascoltato al mondo nel 2024. Ho centrato quest’anno uno dei brani più ballati al mondo, “To The Club”, elaborato che ha oltre un milione di ascoltatori al mese su Spotify.

Come musicista ho pubblicato un video sui miei social, con cui ringrazio i miei fan. dall’isola di Ibiza. Sono lì in in questi giorni.

Molto onorato! Grazie a tutti!”.

Ago Carollo

Rovereto (Trento)