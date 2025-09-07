Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

AGESCI – GRUPPI TRENTO “8” E “4” * PIAZZA DUOMO TRENTO: «AZIONE SIMBOLICA A SOSTEGNO DI “GLOBAL SUMUD FLOTILLA”, UN MESSAGGIO DI SPERANZA»

12.39 - domenica 7 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

I gruppi Agesci Trento 8 e Trento 4 alle 06.45 hanno realizzato oggi un’azione simbolica lasciando delle barchette di carta sulla scalinata della Fontana del Nettuno.

Questa iniziativa è stata pensata per accendere i riflettori sulla “Global Sumud Flotilla”, un’importante missione umanitaria nata dal basso, non violenta e pacifica, che si svolge nel rispetto del diritto internazionale e che è finalizzata a garantire cibo, medicinali e generi di prima necessità alla popolazione di Gaza e a richiamare l’attenzione globale sulla crisi umanitaria in corso.

Le barchette, realizzate da bambini e bambine e da ragazzi e ragazze scout, vogliono rappresentare un messaggio di speranza e vicinanza al popolo palestinese e di sostegno alla missione umanitaria in atto. L’iniziativa si è svolta in modo pacifico e discreto.

I Gruppi Scout Agesci Trento 8 e Trento 4

