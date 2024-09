AGCM – ANTITRUST * OPERAZIONI CONCENTRAZIONE – HDE (TRENTINO): «L’OPERAZIONE NON OSTACOLA LA CONCORRENZA EFFETTIVA NEI MERCATI INTERESSATI»

18.19 - lunedì 23 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE. C12660 – DOLOMITI ENERGIA HOLDING/HYDRO DOLOMITI ENERGIA

Provvedimento n. 31318

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 settembre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Dolomiti Energia Holding S.p.A., pervenuta il 12 agosto 2024;

VISTA la documentazione agli atti; CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Dolomiti Energia Holding S.p.A. (di seguito, “DEH”) è la società a capo del gruppo Dolomiti, un gruppo che opera principalmente nei mercati della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché nella vendita e distribuzione del gas naturale, nel settore dei servizi idrici, nei settori ambientali, delle analisi di laboratorio, di illuminazione pubblica, cogenerazione e teleriscaldamento.

DEH è controllata congiuntamente dal Comune di Trento, dal Comune di Rovereto e dalla Provincia Autonoma di Trento mediante il veicolo Findolomiti Energia S.r.l., che detiene il 48,5% del capitale di DEH, e le quote del capitale di DEH direttamente detenute dal Comune di Trento (5,9%) e da

quello di Rovereto (4,3%)1.

DEH nel 2023 ha riportato un fatturato consolidato mondiale pari a circa 2,4 miliardi di euro, realizzato in Italia per un ammontare largamente superiore alla soglia di 567 milioni di euro.

2. Hydro Dolomiti Energia s.r.l. (di seguito “HDE”) è una società del Gruppo Dolomiti attiva nella produzione e generazione di energia da fonti rinnovabili (in particolare idroelettrica) in Trentino-Alto Adige e in Veneto, mediante oltre 30 impianti di proprietà e in gestione.

HDE è attualmente controllata congiuntamente2 da DEH – che ne detiene il 60% del capitale sociale – e da Fedaia Holding S.à r.l. (di seguito “Fedaia”), che ne detiene il restante 40%. Fedaia è una società-veicolo con sede in Lussemburgo, controllata da Macquarie European Infrastructure Fund 4 LP (“MEIF4”), un fondo di investimento in infrastrutture europee principalmente relative ai settori dei trasporti e delle utilities, che, a sua volta, è gestito da Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (di seguito “MIRAEL”). Il gruppo Macquarie opera a livello globale nella fornitura di servizi finanziari, bancari, di investimento, di consulenza e di gestione di fondi.

HDE nel 2023 ha riportato un fatturato pari a oltre 386 milioni di euro, realizzato interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di DEH del controllo dell’intero capitale sociale di HDE, mediante l’acquisto della partecipazione del 40% detenuta da Fedaia in HDE. Nello specifico, DEH ha esercitato il diritto di prelazione riconosciutole dallo statuto societario di HDE e dalle previsioni parasociali nell’ipotesi in cui Fedaia avesse deciso, come avvenuto, di dismettere la propria partecipazione.

4. [Omissis] *.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’Operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma

1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

6. Secondo quanto riportato nel bilancio 2023 pubblicato sul sito istituzionale della società, HDE

dispone3 di 26 impianti idroelettrici di grande derivazione (le cui concessioni scadranno alla fine del 2024) per una potenza installata di circa 1277 MW e di 3 impianti idroelettrici di piccola derivazione, per una potenza installata di 2,4 MW, cui si aggiunge un impianto fotovoltaico da 157 kW. La

produzione di HDE nel 2023 è stata pari a circa 2,6 TWh4, prevalentemente di fonte idroelettrica.

La produzione di energia elettrica del gruppo Dolomiti è stata invece pari a circa 3.137 GWh, di cui

3.090 di origine idroelettrica5.

Ciò a fronte di una produzione nazionale da fonte idroelettrica di poco superiore a 38 TWh e di una produzione elettrica complessiva da fonte rinnovabile di quasi 113 TWh. Nel 2023 la produzione totale nazionale di energia elettrica è stata di circa 255 TWh, a fronte di una domanda di circa 306 TWh.

7. In ragione dell’operatività di DEH e HDE e della prossima scadenza delle concessioni di grande derivazione, l’operazione riguarda (i) l’approvvigionamento e la vendita all’ingrosso di energia elettrica, possibilmente circoscritto alla Macrozona Nord; (ii) i servizi di dispacciamento; (iii) le future procedure pubbliche di assegnazioni delle concessioni di grande derivazione idroelettrica per l’attribuzione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico e (iv) la commercializzazione delle garanzie di origine.

8. Una definizione precisa dei mercati rilevanti e degli eventuali mercati interessati non appare tuttavia necessaria ai fini della valutazione della presente concentrazione.

9. Infatti, DEH già controllava congiuntamente HDE, rappresentando peraltro il socio industriale della società, con assai maggiore esperienza nel settore e nella specifica realtà italiana rispetto al socio finanziario Fedaia.

10. L’operazione, non comportando quindi alcun trasferimento di quote di mercato nei mercati relativi all’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica, dei servizi di dispacciamento e della commercializzazione delle garanzie d’origine, comunque definiti, non appare suscettibile di influenzare la concorrenza effettiva in tali mercati.

11. Quanto alle future gare, l’uscita del gruppo Macquarie da HDE non comporterà la perdita di un potenziale concorrente, atteso che, in assenza dell’operazione, il gruppo Macquarie avrebbe partecipato alle gare attraverso HDE. Al contrario, qualora ancora interessato al settore, il gruppo Macquarie potrà eventualmente partecipare autonomamente alle gare per le concessioni relative alle grandi derivazioni oggi affidate a HDE.

RITENUTO, pertanto, che l’Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e

del Mercato.

*

Roberto Rustichelli

PRESIDENTE