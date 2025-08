ADAMI (ONDA) * FUNIVIA TRENTO-MONTE BONDONE: «CONFRONTO PUBBLICO , IMPATTO – COSTI – SCARSA UTILITÀ (MERCOLEDÌ 30/7)»

10.20 - sabato 2 agosto 2025

Anche diversi esponenti di Onda erano presenti, mercoledì 30 luglio presso l’Oratorio Parrocchiale di Sardagna, al confronto pubblico promosso dalla Lista Civica “Insieme per Sardagna” con l’obiettivo di informare i cittadini sull’imminente realizzazione del collegamento funiviario Trento-Monte Bondone.

Va dato merito ai componenti di “Insieme per Sardagna” per aver esaminato tutti i documenti del procedimento di VIA (Valutazione Impatto Ambientale), resi pubblici dalla Provincia nei giorni scorsi relativamente all’impianto, e per averli illustrati alla popolazione. Ciò è avvenuto nelle more della convocazione di un’assemblea pubblica da parte della Circoscrizione di Sardagna e del Comune (già richiesta dalla civica “Insieme per Sardagna”), enti che non sono stati altrettanto tempestivi ed efficaci nel considerare la scadenza del 21 agosto prossimo per l’invio di osservazioni alla Provincia.

Come già noto, non si tratta di una funivia tradizionale, bensì di un impianto ad ammorsamento automatico, con tutte le conseguenze del caso in termini di:

– difficoltà di salita/discesa per persone con disabilità motoria e famiglie con bambini;

– impatto acustico (rumore) e visivo.

Veniamo ai numeri.

Per giustificare il contributo ministeriale per il trasporto pubblico, si stimano 900.000 presenze annue, equivalenti a 2.700 utenti giornalieri per 11 mesi di esercizio.

Posto che vi sia un utilizzo così intensivo il Monte Bondone sarà in grado di accogliere adeguatamente questi flussi, considerando l’attuale carenza di strutture ricettive e infrastrutture adeguate.

Inoltre, essendo la SP 85 un valico alpino, non può essere chiusa al traffico veicolare. Dunque, nessun obbligo di usare l’impianto, che avrà biglietti costosi, svantaggiosi sia per i residenti che per i turisti.

I costi annui stimati per la manutenzione superano i 3 milioni di euro. Se si adottasse una politica di prezzi bassi per incentivare l’uso, i costi lieviterebbero ulteriormente. Chi sosterrà queste spese? Ancora una volta il cittadino, che già deve fare i conti con un ospedale obsoleto e una tangenziale pericolosa e congestionata.

Aggiungiamo che il finanziamento ministeriale copre solo il tratto Trento-Sardagna; il resto graverà sul contribuente, senza nemmeno una Valutazione d’Impatto Ambientale specifica.

Oltre all’incertezza sul collegamento urbano tra l’hub intermodale e la stazione di partenza, permangono dubbi sulla stazione di Sardagna: dovrebbe infatti essere progettata per accogliere anche il futuro tratto verso il Bondone, imponendo un ampliamento notevole.

Per quanto riguarda l’abitato di Sardagna, andrebbe riorganizzata l’intera viabilità verso la stazione (ubicata a sud del paese), accessibile a pedoni e veicoli. Ciò comporterà sicuramente un aumento insostenibile del traffico in un centro geograficamente vincolato e incapace di espandersi.

Non ultima, la questione della frana sovrastante l’area della stazione a Sardagna. La stessa relazione geologica esprime forti perplessità sulla capacità del Rio Sardagna — piccolo e poco profondo — di delimitare la zona a massima pericolosità (P4 nella Carta di Sintesi provinciale), considerati i movimenti franosi tuttora attivi nel fronte di cava a sinistra orografica della stazione.

Come gruppo Onda ci chiediamo, quindi, quale utilità abbia quest’opera, quando sarebbe sufficiente ammodernare l’impianto esistente a costi di gran lunga inferiori, valorizzando la terrazza panoramica già molto apprezzata.

Lunedì 4 agosto si celebrerà l’anniversario dei cento anni dalla prima corsa e il 19 settembre il centenario dell’inaugurazione ufficiale: festeggiamenti che appaiono come un contrasto stridente con le scelte politiche attuali.

Ringraziamo “Insieme per Sardagna” per aver creato un momento di dialogo autentico con la popolazione e per il lavoro continuo — tra petizione al Comune e osservazioni alla Provincia — esempio concreto di democrazia partecipata.

Elena Adami

Presidente di Onda