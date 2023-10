ADA – ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA * RIUNIONE ELETTI CONSIGLIO PAT: « VOLONTÀ DI LAVORARE INSIEME, PER SERVIRE LA COMUNITÀ NEL MIGLIORE DEI MODI »

20.03 - lunedì 30 ottobre 2023

Consiglio Provinciale: prima riunione degli eletti dell’Alleanza. È un clima costruttivo e propositivo quello della Alleanza Democratica Autonomista ad una settimana dalle elezioni: oggi, alle 17.00 si è tenuto il primo incontro tra gli eletti su richiesta di Francesco Valduga. Dal confronto è emersa la volontà, unanimemente condivisa da tutti i Consiglieri, di lavorare insieme, analogamente a quanto espresso anche dai rappresentanti delle forze politiche che costituiscono l’Alleanza. In questa fase, è stato rilevato, è importante continuare il percorso già iniziato sui temi e sul territorio, per poter servire la Comunità nel migliore dei modi.

Ciascuna delle sensibilità presenti nell’Alleanza porterà il proprio apporto, dentro e fuori dall’aula Consiliare, ad un progetto che continuerà a crescere per rappresentare le istanze di tutti i Trentini.