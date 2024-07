ADA – ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA * COOPERATIVE SOCIALI: «BENE L’ACCORDO TRA LE PARTI, PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO»

17.11 - mercoledì 17 luglio 2024

La minoranza consiliare dell’Alleanza Democratica Autonomista esprime soddisfazione per la convergenza che Federazione della Cooperazione e sigle sindacali stanno trovando per il rinnovo del contratto integrativo della cooperazione sociale. Questo permetterà da un lato di riqualificare l’offerta dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-educativi e dall’altra di dare risposte alla perdita di potere d’acquisto di lavoratori e lavoratrici della cooperazione sociale e arrestarne la fuga verso il privato, le RSA e l’APSS, cosa che ha già iniziato a mettere in difficoltà i servizi sociali territoriali.

Ora serve che il Presidente Fugatti stanzi le risorse per dare copertura agli aumenti contrattuali e permettere così che si arrivi a siglare l’accordo tra Cooperazione e sindacati. Sono anni che chiediamo che si stanzino queste risorse, con oltre un miliardo di euro in assestamento non ci sono più alibi: se i salari sono realmente una priorità per la Giunta, questo è il momento per dimostrarlo. Anche su questo faremo sentire la nostra voce in Aula durante la discussione dell’assestamento di bilancio.

Il minoranza consiliare provinciale dell’Alleanza Democratica Autonomista