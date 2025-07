ADA – ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA * ASSESTAMENTO PAT: MANICA, «BILANCIO STRAORDINARIO, LE NOSTRE PROPOSTE SEGNANO UNA CURVATURA SOCIALE»

14.55 - mercoledì 16 luglio 2025

ADA: emendamenti, metodo e proposte per un vero confronto politico. Presentati gli emendamenti di merito. Valduga: abbiamo lavorato nell’interesse di tutti i cittadini e siamo convinti che possano trovare una condivisione trasversale.

Oggi, alle ore 13, si è svolta la conferenza stampa della coalizione Alleanza Democratica Autonomista per presentare la propria posizione e le proposte in vista della discussione sulla manovra di assestamento del bilancio della Provincia autonoma di Trento.

Il lavoro della coalizione si è concretizzato in una serie di emendamenti di merito, frutto di un percorso condiviso tra gruppi e consiglieri, con l’obiettivo di portare all’attenzione del Consiglio proposte concrete e migliorative. Tra queste, il sostegno alla genitorialità fino ai dieci anni con assegni graduati in base all’ICEF, l’estensione della deduzione di 30.000 euro ai fini dell’addizionale IRPEF anche per il 2026, l’indicizzazione delle soglie ICEF per l’accesso ai servizi sociali, e un significativo potenziamento delle risorse per il personale sanitario e infermieristico.

Francesco Valduga ha evidenziato come le competenze diffuse tra i consiglieri di minoranza e maturate negli anni, nella propria attività professionale, dentro la Provincia e nelle amministrazioni comunali, siano state valorizzate con un metodo ordinato e rispettoso. Ha sottolineato, criticando il metodo della Giunta provinciale, che non è accettabile discutere una manovra in tempi così ristretti, quando nei Comuni esistono tempistiche istituzionalizzate che permettono un maggiore approfondimento. Ha poi rimarcato la necessità di pianificare in modo strutturato la fiscalità, introducendo una proposta sull’IRPEF legata al principio “dare in base alle necessità, chiedere in base alle possibilità”, e potenziando il ruolo dell’ICEF nell’accesso e nella compartecipazione ai servizi. Sul tema della natalità, ha proposto un’attenzione non solo al terzo figlio, ma anche al primo e al secondo, accompagnando il tutto con un potenziamento dei servizi per l’infanzia e con l’introduzione di impianti di raffrescamento nelle strutture educative.

Particolare attenzione è stata posta anche al tema dell’abitare, con misure a favore delle agenzie sociali di intermediazione immobiliare, dei fondi di garanzia sugli affitti e la proposta di una revisione della governance di ITEA, coinvolgendo direttamente Comuni e Comunità di valle. In ambito sanitario, Valduga ha ribadito l’urgenza di affrontare la crisi di attrattività del personale dell’Azienda sanitaria, prevedendo interventi non solo per chi opera già nel sistema, ma anche per chi si sta formando, attraverso borse di studio e sostegno abitativo. Ha infine segnalato il tema dell’agricoltura giovanile, con la riconferma del premio di insediamento per i giovani agricoltori, e criticato il metodo scelto dalla Giunta per affrontare modifiche rilevanti come quelle su Trentino Digitale, inserite in maniera sfumata nell’assestamento di bilancio, senza un confronto strutturato. La coalizione ha presentato, oltre agli emendamenti di merito, anche 12.000 emendamenti ostruzionistici, dichiarando però che non si tratta di ostruzionismo fine a sé stesso, ma di un’azione politica responsabile per aprire spazi di confronto.

Alessio Manica ha sottolineato lo sforzo della coalizione nel definire priorità chiare e condivise: casa, sostegno alle famiglie, attenzione al sociale. Ha ricordato come, un mese fa, l’opposizione abbia dimostrato senso di responsabilità approvando il ddl Gottardi sulla casa, dimostrando capacità di stare sul merito. Tuttavia, sui bilanci ha sempre prevalso un approccio muscolare. Con questa manovra, dai numeri straordinari, la maggioranza è chiamata a riconoscere che i 14 consiglieri della coalizione rappresentano una parte significativa della comunità trentina. Le proposte presentate offrono una curvatura sociale più marcata rispetto a quella della Giunta, e vanno nella direzione di un Trentino più equo.

Paola Demagri ha evidenziato la coerenza delle proposte presentate con quanto già contenuto nel programma del 2023. La Giunta, ha detto, non potrà dirsi spiazzata, perché ciò che è stato messo sul tavolo è la naturale prosecuzione di quanto portato avanti fin dall’inizio della legislatura. Gli emendamenti sono stati depositati con una settimana di anticipo rispetto alla seduta del Consiglio proprio per offrire alla Giunta l’opportunità di riflettere e confrontarsi. A differenza della maggioranza, che ha compresso i tempi e impedito un confronto costruttivo, Alleanza Democratica Autonomista ha cercato di costruire un dialogo vero, partendo dal mandato ricevuto da una parte consistente dei trentini.

Lucia Coppola ha ribadito come le proposte avanzate rispondano a una visione di Trentino attenta alle esigenze reali dei cittadini e delle cittadine. Ha chiesto alla Giunta un cambio di passo rispetto agli atteggiamenti muscolari a cui si è assistito finora, auspicando un ritorno alla sostanza del dibattito. Ha definito quella presentata oggi una base solida di lavoro, capace di accogliere le sensibilità di tutti i gruppi che compongono la coalizione, ciascuno con la propria specificità. Il bilancio di luglio, ha ricordato, ha sempre avuto un valore strategico perché orienta le scelte di fine anno: per questo è fondamentale intervenire ora.

In chiusura, Francesco Valduga ha ribadito che gli emendamenti proposti sono talmente di buon senso che la maggioranza avrebbe tutto l’interesse a farli propri. Anche su Trentino Digitale, non si chiede uno stop sine die, ma un miglioramento attraverso percorsi dedicati e approfonditi. Le risorse, ha concluso, ci sono: si tratta di avere la volontà politica di utilizzarle meglio.

È stato infine comunicato che Filippo Degasperi, assente alla conferenza per motivi personali, ha già espresso piena disponibilità a lavorare con spirito costruttivo all’interno delle forze di minoranza.