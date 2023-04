ACLIVIAGGI *: A.D. MARTA FONTANARI, « CON L’ACQUISIZIONE DI “GUIDAVACANZE“ CLES RAFFORZATO IL MARKETING TERRITORIALE »

10.20 - sabato 29 aprile 2023

L’Agenzia Turistica delle ACLI Trentine ha recentemente acquisito Guidavacanze di Cles. “Con Guidavacanze di Cles per crescere ancora ed assieme, per diventare una grande Agenzia, che tutti porta via!”, afferma sorridendo l’amministratore delegato di AcliViaggi Marta Fontanari che non è nuova nel campo di accordi e acquisizioni.

Nel periodo pre Covid, infatti, le Acli trentine presiedute da Luca Oliver avevano facilitato la fusione tra CTA (Centro Turistico Acli) e “viaggi del Buonconsiglio” nella neo agenzia AcliViaggi (acliviaggi.it). Due realtà vicine di casa in quel di via Roma a Trento si sono unite in una nuova avventura. Dai rapporti di buon vicinato fino al “win win” come si dice sia nel business che nella buona cooperazione tra imprese.

E con la stessa filosofia (1+1 = 3) che ci si è avvicinati a Guidavacanze di Cles. Le Acli trentine sono presenti in diverse valli del Trentino tra le quali la Val di Non. Nel capoluogo noneso le Acli sono presenti sia con l’Enaip (per la formazione professionale di giovani allievi sia nel settore elettrico che meccanico), che con i servizi di Patronato e CAF, oltre ad un circolo attivo animato da Bruno Sandri. Con l’acquisizione di Guidavacanze, la famiglia delle Acli ha quindi completato il quadro.

A dirigere AcliViaggi, oggi comprensiva della sede di Cles, è Eliana Di Girolamo. Lo staff è composto da Gianluca Merz, Veronica Lucchetta, Patrick Rampanelli, Gerardo Giuliano e Giulia Nave dell’alta formazione Enaip di Riva del Garda che si è aggiunta al gruppo di recente. Si uniscono, con questo matrimonio che s’era da fare, i collaboratori di Cles con Raffaella Groaz che è un’istituzione del turismo in Val di Non, le veterane Patrizia Berti e Sabina Vender con le due nuove giovani Elena Leonardi e Mara Pedergnana.

Fabio Pipinato (Presidente AcliViaggi)

Nella foto:

-) Raffaella Groaz, Sabina Vender, Elena Leonardi, Patrizia Berti, Mara Pedergnana