ACLI TRENTINE * PRIMO MAGGIO: «IN PROGRAMMA GLI INTERVENTI DEL VESCOVO TISI, DEI PRESIDENTE NICOLETTI TAUFER E PRESIDENTE ARTIGIANI DE ZORDO»

Sono numerose le iniziative promosse dalle Acli in occasione del Primo maggio. La prima in ordine di priorità riguarda il “Giubileo dei lavoratori” che si terrà in Primiero, al passo della Gobbera ad iniziare dalle ore 9:30. In programma gli interventi del Vescovo di Trento Lauro Tisi, del Presidente delle Acli Walter Nicoletti, del Presidente di zona delle Acli Walter Taufer e del Presidente degli artigiani trentini Andrea De Zordo.

Ad Ala il tradizionale incontro del Primo maggio si terrà presso la Cantina sociale a partire sempre dalle 9:30 con gli interventi delle autorità, del Presidente del Circolo Acli Massimo Zendri e del responsabile Economia e Lavoro delle Acli trentine Nicola Simoncelli.

Altre manifestazioni con Santa Messa e interventi sono previste a Mattarello presso l’Officina Agriservice (ore 10:00), a Mezzolombardo presso il convento dei Francescani (ore 10:00), al Pian del Gac di Fornace (ore 10:30), a Sabbionara d’Avio presso Damiano Scavi (ore 10:30), a Povo presso il Rocol Chesani (ore 15:00), nella Chiesetta di Cadino nei pressi di San Michele all’Adige (ore 15:00), a Cles presso il convento di Sant’Antonio (ore 18:00), a Fraveggio in Valle dei Laghi (ore 18:00) e alla Casa sociale di Molina di Fiemme a partire dalla ore 20:00 dove verrà presentata una recita che ricorda gli avvenimenti del 1945 legati alla Resistenza.

Le iniziative del Primo maggio rientrano nel calendario di eventi che le Acli dedicano ai temi della pace, del lavoro e della dignità umana che vedranno impegnato il movimento fino ai referendum previsti per l’8 e 9 giugno.