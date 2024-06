ACLI TRENTINE * INCONTRO CON PAPA FRANCESCO: «LA PACE AL CENTRO DELL’UDIENZA SPECIALE»

16.07 - sabato 1 giugno 2024

Oltre seimila acliste e aclisti provenienti da tutta Italia hanno partecipato oggi in Vaticano all’udienza speciale di Papa Francesco con la quale si è dato inizio ai festeggiamenti per l’’80° anniversario delle ACLI, un traguardo significativo per l’Associazione che, dalla sua fondazione, si impegna per promuovere i valori del lavoro, della solidarietà e della giustizia sociale.

All’incontro hanno partecipato diversi aclisti provenienti dal Trentino con un pullman e mezzi privati al seguito dei rappresentanti e dei volontari delle ACLI all’estero che hanno partecipato nei giorni scorsi al convegno “Oltre i confini”.

L’udienza speciale con Papa Francesco rappresenta un momento di riflessione e celebrazione, con l’obiettivo di rinnovare l’impegno delle Acli verso le sfide future, in vista del prossimo Congresso Nazionale di novembre. Fra gli interventi, quello del Presidente nazionale Emiliano Manfredonia e dell’accompagnatore spirituale del movimento Padre Giacomo Costa che hanno sottolineato l’importanza dei temi della pace e dell’Europa.

Nel suo intervento Papa Francesco ha definito le ACLI come dei «luoghi dove è possibile incontrare dei ‘santi della porta accanto’, che non finiscono sulle prime pagine dei giornali, ma a volte cambiano concretamente le cose, in bene, grazie all’impegno e alla dedizione nel servizio alla società. Una presenza importante nella società quella delle Acli, aggiunge Francesco che chiede a quanti ne fanno parte di impegnarsi per la pace, in questo mondo insanguinato da tante guerre». Il tema della pace è stato più volte evocato dal pontefice che ha aggiunto: «Le Acli siano voce di una cultura della pace, uno spazio in cui affermare che la guerra non è mai “inevitabile” mentre la pace è sempre possibile; e che questo vale sia nei rapporti tra gli Stati, sia nella vita delle famiglie, delle comunità e nei luoghi di lavoro».

Papa Francesco si è poi soffermato sullo stile che deve contraddistinguere le Acli che deve essere popolare, sinodale, democratico, pacifico e cristiano. Popolare per essere vicini alla gente comune, sinodale per lavorare insieme e collaborare per il bene comune, democratico per rispettare i diritti dei più deboli e promuovere la dignità di ogni persona, pacifico per costruire ponti di dialogo e trattativa, per ascoltare e comprendere le diverse parti in causa. Infine lo stile cristiano che significa «crescere nello spirito del Vangelo, perché esso possa permeare tutto ciò che facciamo e la nostra azione abbia lo stile di Cristo e lo renda presente nel mondo». In pratica il sogno di San Francesco di Assisi e di tanti altri santi, cristiani e credenti di ogni fede.