ACLI TRENTINE * “IL CORAGGIO DELLA PACE“: «29MO CONGRESSO PROVINCIALE, A TRENTO (10/11 – 9.30)»

16.01 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Le Acli trentine a congresso. Domenica 10 novembre presso il Centro Studi Erickson di Trento si celebra il 29mo congresso provinciale del movimento. “Con papa Francesco, siamo impegnati nella risoluzione nonviolenta dei conflitti al fine di manifestare un sentimento profondo di giustizia e verità che passi attraverso il rifiuto della corsa agli armamenti, all’impegno per la salvaguardia del creato e un’economia più giusta e sostenibile”.

Con queste parole le Acli trentine presentano il 29mo congresso provinciale che si terrà domenica prossima 10 novembre presso il Centro Studi Erickson di Trento (Gardolo, via del Pioppeto 24). “Il coraggio della pace”, oltre al titolo del congresso, rappresenta anche un obiettivo che le Acli intendono perseguire nei prossimi anni affinché la politica e la diplomazia vincano sui conflitti in un’epoca contrassegnata dal rischio oggettivo di un’escalation dagli esiti che potrebbero rivelarsi inimmaginabili.

L’evento inizierà alle 9:30 con l’arrivo dei 260 delegati e delegate, mentre alle ore 10:00 è attesa la relazione del Presidente del movimento Luca Oliver. Dopo gli interventi delle autorità provinciali e cittadine, sono previste tre brevi relazioni di realtà affini alle Acli con le quali sono state stabilite negli ultimi anni significative esperienze di collaborazione. Prenderanno pertanto la parola Antonio Trombetta, Presidente del Forum per la Pace e i Diritti Umani, Luana Moresco, Vicepresidente della Fondazione Antonio Megalizzi e Stefano Graif, Presidente del Centro Astalli, il servizio per l’accoglienza dei rifugiati. Successivamente è previsto l’intervento del Presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia al quale seguirà la riflessione di don Cristiano Bettega, accompagnatore spirituale del movimento.

Nel pomeriggio è in programma il dibattito congressuale con gli interventi delle delegate e dei delegati, mentre alle 16:00 è previsto il voto della mozione congressuale con la quale si impegnano i futuri organi dirigenti delle Acli a perseguire gli obiettivi prioritari e qualificanti del prossimo mandato (2024-2028).

Al termine si svolgeranno le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio provinciale dell’associazione e dei delegati al congresso nazionale previsto a Roma a fine novembre (29 novembre-1 dicembre). I nuovi organi dirigenti del movimento (Presidente e Presidenza) verranno eletti dal Consiglio provinciale successivamente al congresso.

Le Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), rappresentano una realtà composita che in provincia di Trento conta oltre 10.000 iscritti tramite i 52 Circoli ai quali si aggiungono i 2450 soci della FAP (Federazione Anziani e Pensionati), i 1200 soci del Centro Turistico Acli, i 1500 associati all’Unione Sportiva e i 550 soci di Acli Terra per un totale di oltre 16.000 iscritti.

A livello di servizi fiscali e previdenziali, diffusi capillarmente in tutte le sedi della provincia, sono oltre 200.000 gli utenti che fanno riferimento alle Acli con oltre 110.000 pratiche del CAF (Centro di Assistenza Fiscale) e circa 50.000 pratiche del Patronato.

A tutto questo si aggiungono i 9 Centri di Formazione Professionale Enaip con oltre 2200 studenti e una rete di oltre 700 volontari.