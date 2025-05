ACLI TRENTINE * GAZA: “FERMIAMO IL GENOCIDIO, ADERIAMO AL PRESIDIO IN DIFESA DEL POPOLO PALESTINESE”

14.52 - venerdì 9 maggio 2025

Dopo innumerevoli mesi di assedio, bombardamenti a tappeto e il boicottaggio delle risorse vitali ad iniziare dall’acqua a dalle cure mediche, la situazione di Gaza ha superato ogni limite di fronte al quale non possiamo più rimanere immobili ed indifferenti.

Sono necessari lo sdegno, la denuncia e la mobilitazione di tutti per porre fine ad un’aggressione alla popolazione civile, donne e bambini in primo luogo, che di fatto si è trasformata in un vero e proprio genocidio.

Sentiamo chiaro e forte il grido di dolore di questi innocenti che chiedono a tutti noi, qui ed ora, il cessate il fuoco e l’avvio di una grande operazione di pace e assistenza per la popolazione colpita dall’aggressione.

Per questo le Acli Trentine saranno presenti domani, sabato 10 maggio alle ore 17:30 in piazza Lodron a Trento, per partecipare al presidio promosso da ANPI, ARCI, CGIL e Centro Sociale Bruno.

La Presidenza delle Acli trentine