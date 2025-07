ACLI TRENTINE * “ESTATE INSIEME 2025“: «UN MOMENTO PER COSTRUIRE COMUNITÀ TRA MUSICA, PREGHIERA E RIFLESSIONE SULLA SOCIETÀ (SARNONICO 3/8 ORE 9.00)»

10.41 - martedì 22 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domenica 3 agosto 2025 a Sarnonico torna “Estate insieme” la tradizionale festa delle Acli trentine. Sarà un momento per costruire comunità, non solo attraverso musica, balli, momenti conviviali e di preghiera, ma anche per riflettere insieme sulle evoluzioni della società.

Per il 2025 è stato scelto Sarnonico in Val di Non che ospiterà una giornata di aggregazione, riflessione e divertimento, occasione di costruire comunità anche attraverso musica, balli, momenti conviviali e di preghiera

Appuntamento alla Sala Polivalente del Centro Sportivo in via San Lorenzo

Si comincia alle 9:30 con l’accoglienza dei partecipanti, un drink di benvenuto e intrattenimento

Alle 10:30 è previsto l’intervento del presidente delle Acli Trentine Walter Nicoletti, di

Stefano Graiff presidente del Centro Astalli e delle autorità locali

Alle 11:15 la messa celebrata da don Cristiano Bettega

Alle 12:30 pranzo in compagnia

Alle 14:30 la festa continua con musica, balli, gara di briscola, visite guidate, passeggiate, pesca di beneficenza e tanto divertimento

Alle 18:00 chiusura della festa e rientro a casa