ACI TRENTO * 100 ANNI: PRESIDENTE DALMERI ,«CELEBRARE QUESTO ANNIVERSARIO SIGNIFICA RENDERE OMAGGIO AD UN SECOLO DI IMPEGNO, PASSIONE E RESPONSABILITÀ»

ACI Trento celebra i 100 anni con un evento memorabile e inaugura la nuova sede. Automobile Club di Trento ha celebrato oggi i suoi 100 anni di storia con una cerimonia ufficiale che ha raccolto una grande partecipazione di autorità, soci e cittadini.

L’evento, che si è svolto nel cuore della città, ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose, dei Presidenti degli Automobile Club provinciali, dei vertici della Federazione ACI e di numerosi ospiti. Nel suo intervento, il Presidente Fiorenzo Dalmeri ha ricordato il gesto fondativo del 1925, quando un gruppo di pionieri intuì il ruolo che l’automobile e la mobilità avrebbero avuto nello sviluppo del territorio e della società.

“Celebrare questo anniversario – ha sottolineato – significa rendere omaggio a un secolo di impegno, di passione e di responsabilità, ma anche guardare al futuro con fiducia, con l’impegno per la sicurezza stradale, la mobilità sostenibile e l’innovazione.” Un momento particolarmente significativo della giornata è stato l’inaugurazione della nuova sede di ACI Trento, frutto di un importante investimento che rappresenta un traguardo e, al tempo stesso, una promessa per il futuro. La struttura, moderna ed efficiente, non è soltanto un centro operativo, ma un vero spazio di accoglienza e di servizio per i soci e per l’intera comunità, pensato per garantire stabilità, prospettiva e nuove opportunità di crescita all’Ente.

La giornata si è arricchita di momenti simbolici, tra cui lo svelamento di un’opera d’arte dedicata al Centenario, voluta dal Consiglio Direttivo, che resterà come memoria visibile e duratura per la comunità. Grande apprezzamento è stato espresso anche per la presentazione del volume storico curato in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino, che racconta i cento anni di vita dell’Automobile Club attraverso documenti, immagini e testimonianze.

I festeggiamenti hanno confermato ancora una volta il ruolo di ACI Trento come punto di riferimento per il territorio, non solo nello sport automobilistico, ma anche nella promozione della sicurezza stradale, nella tutela dei soci e nella collaborazione con le istituzioni.

Con la celebrazione del Centenario e l’apertura della nuova sede, ACI Trento rinnova il proprio impegno a essere protagonista del futuro della mobilità, restando fedele ai valori che hanno accompagnato la sua storia sin dal 1925.