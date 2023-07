ABILNOVA * “DARK ON THE ROAD”: « TORINO FOOTBALL CLUB, L’INTERA ROSA E LO STAFF DELLA SQUADRA HANNO POTUTO VIVERE L’ESPERIENZA DEL “BAR AL BUIO“ »

09.23 - giovedì 27 luglio 2023

Ieri, 26 luglio, si è tenuta una nuova puntata della campagna “Metti in campo gli altri sensi” promossa da AbilNova Cooperativa sociale sin dal 2013. Dopo le numerose compagini che negli anni sono salite a bordo di “Dark on the Road”, ieri è stata la volta del Torino Football Club, in ritiro estivo presso l’Olympic Palace Hotel di Pinzolo.

L’intera rosa e lo staff della squadra hanno potuto vivere l’esperienza del bar al buio, sapientemente guidati dai camerieri ciechi e ipovedenti dello staff di AbilNova a riscoprire il potere degli altri sensi oltre la vista e a conoscere da vicino la disabilità visiva. Numerosa anche la partecipazione dei tifosi che accorsi per una foto e un autografo dei loro beniamini si sono poi calati in una dimensione a quattro sensi, gustando una bevanda e chiacchierando con lo staff dei camerieri sui servizi della cooperativa, sulla condizione di chi non vede, sulle difficoltà che quotidianamente affrontano e sulle strategie che costruiscono per raggiungere il massimo livello di autonomia possibile.

Il presidente di AbilNova Giuseppe Fratea è soddisfatto dell’iniziativa “che si inserisce perfettamente tra le nostre attività di sensibilizzazione, sempre più importanti per raggiungere ambiti diversi della nostra società presentando la disabilità in termini non pietistici”.

“Momenti come questo” afferma Ferdinando Ceccato di AbilNova “sono per noi importanti occasioni per far conoscere la disabilità tra limiti e risorse e per contribuire alla creazione di una società più inclusiva, in grado di accogliere e valorizzare la diversità di ciascuno.”

“Abbiamo offerto l’opportunità ai giocatori di vivere questa esperienza” racconta lo staff del Torino FC “e la risposta è stata davvero entusiasta. I ragazzi hanno fatto molte domande all’interno del bar, dimostrando un’attenzione e una sensibilità senza dubbio apprezzate. Ringraziamo AbilNova per l’opportunità e auguriamo loro buon lavoro per i servizi e le attività che senza dubbio hanno ricadute positive su tutta la società”.