ABILNOVA * “DARK ON THE ROAD“: «SENSIBILIZZAZIONE, QUESTA SERA IL BUIO SI TINGE DI NERAZZURRO A SPIAZZO RENDENA»

08.07 - mercoledì 7 agosto 2024

La campagna di prevenzione estiva “La prevenzione non va in vacanza” promossa grazie al contributo di IAPB Italia Onlus ha riscosso un ottimo successo con oltre 200 screening effettuati a bordo della nostra Unità Mobile Oftalmica.

Ma non va in vacanza nemmeno la sensibilizzazione e oggi, 7 agosto, il buio si tinge di nerazzurro a Spiazzo Rendena dove in serata le ragazze del FC Inter saliranno a bordo del truck speciale di AbilNova per provare l’esperienza del bar al buio, un’esperienza immersiva di sensibilizzazione nei confronti della disabilità visiva guidate da camerieri ciechi e ipovedenti.