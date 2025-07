A.C. TRENTO – CALCIO * VAL DI CEMBRA – RITIRO ESTIVO: «TABBIANI CONVOCA 23 GIOCATORI, A MASEN DI GIOVO (18-30/7)»

16.47 - venerdì 18 luglio 2025

Al via il ritiro estivo dell’A.C. Trento 1921: Tabbiani convoca 23 giocatori. Dal 18 al 30 luglio la squadra gialloblù svolgerà il ritiro estivo a Masen di Giovo e alloggerà all’Hotel Fior di Bosco, allenandosi nel meraviglioso centro sportivo adiacente.

Prende il via quest’oggi il ritiro estivo del Trento, che anche quest’anno si svolgerà a Masen di Giovo. Nel primo pomeriggio la squadra gialloblù, guidata dal tecnico Luca Tabbiani, ha lasciato lo stadio Briamasco per raggiungere la località della val di Cembra, dove rimarrà sino al 30 luglio per preparare la nuova stagione. Il gruppo alloggerà presso l’hotel ‘Fior di Bosco’, mentre gli allenamenti si terranno nel centro sportivo situato a pochi metri dalla struttura. Il complesso è dotato di due campi da gioco, uno in erba naturale e l’altro in sintetico. Dopo l’allenamento odierno, domani è in programma una doppia seduta d’allenamento (ore 10 e ore 17.30).

I CONVOCATI

PORTIERI: Sergio Barlocco; Leonardo Santer; Michele Tommasi.

DIFENSORI: Gabriele Calzà; Daniel Cappelletti; Christian Corradi; Mattia Maffei; Edoardo Meconi; Zylyf Muca; Andrea Trainotti; Daniele Triacca.

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli; Giacomo Benedetti; Samuele Desiato; Marzo Ezio Fossati; Aldo Genco; Pasquale Giannotti; Amer Mehic; Mattia Ronald Sangalli, Simone Tarolli.

ATTACCANTI: Federico Chinetti; Jacopo Pellegrini; Timothy Prinoth.

GLI IMPEGNI DELLA SQUADRA

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO

Sassuolo – Trento

Ore 18

Ronzone (TN)

SABATO 2 AGOSTO

Trento – Hellas Verona U20

Ore 20.30

Stadio Briamasco

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO

Trento – Roma U20

Ore 18.30

Stadio Briamasco