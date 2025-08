A.C. TRENTO * TERZA AMICHEVOLE ESTIVA: «IL 2/8 AL ‘BRIAMASCO’ ARRIVA L’HELLAS VERONA U20, POI MERCOLEDÌ ALLE ORE 18.30 SFIDA CONTRO LA ROMA U20»

18.05 - venerdì 1 agosto 2025

Terza amichevole estiva per il Trento: al ‘Briamasco’ arriva l’Hellas Verona U20. Concluso il ritiro a Masen di Giovo, i Gialloblù scenderanno in campo per altre due amichevoli estive nel giro di cinque giorni. Domani alle ore 20.30 appuntamento allo stadio ‘Briamasco’ per il test-match contro l’Hellas Verona U20, mercoledì alle ore 18.30 sfida contro la Roma U20 sempre nell’impianto di via Sanseverino.

opo aver concluso il ritiro all’Hotel Fior di Bosco, il Trento ha fatto il suo rientro in città, proseguendo la preparazione allo stadio ‘Briamasco’ in vista dei primi impegni ufficiali già comunicati dalla Lega Pro nei giorni scorsi. I gialloblù di mister Tabbiani disputeranno altre due amichevoli estive nel giro di cinque giorni. La prima, contro l’Hellas Verona U20, in programma domani sera alle ore 20.30 nell’impianto di via Sanseverino. La seconda, sempre al ‘Briamasco’, fissata per mercoledì 6 agosto alle ore 18.30 contro la Roma U20. In entrambi i casi, il costo del biglietto è di 10 euro (tariffa intera) e 5 euro (tariffa ridotta U18) nei settori di Tribuna Nord e Curva Mair.

Al termine del ritiro e alla vigilia della terza amichevole stagionale, Luca Tabbiani ha dichiarato: «Abbiamo lavorato bene, è stato un bel ritiro e sono soddisfatto del gruppo. I ragazzi si sono dimostrati curiosi, motivati e non si sono mai risparmiati. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff dell’Hotel Fior di Bosco: ci hanno sempre fatto sentire a casa e questo è stato fondamentale per iniziare al meglio la nostra preparazione

Le prossime amichevoli, quella di domani e quella di mercoledì, saranno importanti per mettere in campo i concetti su cui abbiamo lavorato e per dare minutaggio a tutti i ragazzi, anche a chi finora ha avuto meno spazio. Cercheremo di alzare ritmo e intensità, aspetti che ci serviranno in vista dei primi impegni ufficiali contro il Carpi in Coppa Italia e la Giana Erminio in campionato. Dopo la partita di domani, ho deciso di concedere una giornata di riposo ai ragazzi: finora non si sono mai fermati e se lo sono meritato. Riprenderemo la prossima settimana, iniziando a lavorare in maniera più specifica e sui dettagli, in vista delle prime sfide della stagione».