A.C. TRENTO * SERIE C NOW: “CON L’ATALANTA U23 FINISCE 1-1, RETE DI PERALTA»

22.17 - sabato 7 settembre 2024

La rete di Peralta regala al Trento il secondo pareggio consecutivo: a Caravaggio con l’Atalanta U23 finisce 1-1.

Nella terza giornata di Serie C Now i Gialloblù pareggiano 1-1 contro l’AtalantaU23. Decidono le reti siglate nel primo tempo da Bergonzi e nella ripresa da Peralta. Domenica 15 settembre ore 18.30 il Trento affronterà l’Arzignano Valchiampo nel quarto turno di campionato di Serie C Now.

Nella terza giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Comunale di Caravaggio, il Trento conquista un ottimo punto grazie al pareggio per 1-1 contro l’Atalanta U23. Decidono le reti siglate nel primo tempo da Bergonzi e nella ripresa da Peralta. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Barison, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Vallarelli, Rada e Giannotti mentre in attacco Peralta, Petrovic e Disanto.

Dopo una ventina di minuti di studio reciproco, è l’Atalanta U23 a rendersi pericolosa per prima con Ghislandi che arriva sino all’area di rigore dove Cappelletti è provvidenziale nel deviare in calcio d’angolo. Al 36’ è nuovamente il numero quattordici atalantino a calciare verso lo specchio aquilotto, senza però riuscire ad impensierire Tommasi.

Gli uomini di Modesto si confermano pericolosi e al 40’ trovano la rete del vantaggio grazie alla deviazione ravvicinata di Bergonzi. La risposta del Trento non tarda ad arrivare e si concretizza con le conclusioni prima di Giannotti e poi di Peralta ma all’intervallo il punteggio permane sull’1-0. Pronti, partenza via e il Trento pareggia in apertura di ripresa: Peralta calcia precisamente un calcio di punizione sul quale Dajcar interviene fallosamente su Frosinini. Per il signor Gerardo Simone Caruso non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta lo stesso Peralta che batte precisamente l’estremo difensore di casa e riporta in equilibrio il punteggio.

All’ora di gioco è invece Alessio ad indirizzare verso lo specchio con Tommasi che respinge. Superato lo spavento, gli aquilotti tornano ad attaccare e lo fanno al 64’ grazie al neo entrato, oggi all’esordio in maglia gialloblù, Samuel Di Carmine. È un momento favorevole agli uomini di Tabbiani che subito dopo ci provano anche con una conclusione a giro di Peralta, ben respinta da Dajcar.

Al 75’ è invece Alessio ad avere un’ottima palla sui piedi ma la sua conclusione non è precisa. Dieci minuti più tardi è ancora l’Atalanta U23, questa volta con Bergonzi, ad indirizzare la sfera verso lo specchio, trovando l’ottima risposta di Tommasi. Negli ultimi istanti di partita sono i gialloblù ad avere un’importante occasione con Di Carmine che però viene fermata sulla linea di porta. La sfida tra Atalanta U23 e Trento, termina così con un pareggio per 1-1. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà domenica 15 settembre alle ore 18:30 contro l’Arzignano Valchiampo.

TABELLINO

ATALANTA U23 – A.C. TRENTO 1921 1-1 (1-0)

RETI: 40’pt Bergonzi, 4’st Peralta (rig)

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Dajcar; Bergonzi, Tornaghi, Navarro; Ghislandi (25’st Del Lungo), Gyabuaa, Bernasconi, Panada (18’st Muhameti); Manzoni (25’st De Nipoti); Cassa, Alessio (41’st Fiogbe). A disposizione: Bertini, Torriani, Comi, Scheffer, Sodero, Idele, Cortinovis, Chiwisa. Allenatore: Francesco Modesto.

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Frosinini, Barison, Cappelletti, Bernardi (19’st Vitturini); Vallarelli (35’st Aucelli), Rada, Giannotti; Peralta (44’st Ghillani), Petrovic (19’st Di Carmine), Disanto (19’st Anastasia). A disposizione: Barlocco, Santer, Trainotti, Kassama, Puzic, Uez, Fini. Allenatore: Luca Tabbiani.

ARBITRO: Gerardo Simone Caruso di Viterbo

ASSISTENTI: Riccardo Leotta di Acireale e Roberto Palermo di Pisa

QUARTO UFFICIALE: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 27°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 30’pt Disanto, 34’pt Bernardi, 43’pt Panada, 45’pt Frosinini, 51’st Cappelletti. Recupero: 3’+6’. Totale spettatori: 350 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Questo è un punto molto importante, soprattutto perché conquistato dopo essere passati in svantaggio. In alcuni momenti della gara abbiamo sofferto la loro qualità ma siamo sempre rimasti dentro la partita. Nel secondo tempo siamo partiti bene: aggressivi e concentrati. Poi, soprattutto nel finale, loro sono tornati ad attaccare ma siamo riusciti a contenerli. Avremmo potuto sfruttare meglio alcune ripartenze ma dobbiamo anche considerare che affrontavamo una squadra forte. Il fatto che Disanto e Peralta, soprattutto nel primo tempo, si siano sacrificati molto, è un aspetto che tornerà particolarmente utile nel corso della stagione.

In particolare, mi è piaciuto come la squadra è riuscita ad accorciare nel secondo tempo, cercando di limitare i loro attacchi. Mi è piaciuto anche come ha saputo reagire ai pericoli. È un piacere allenare questo gruppo. Nel finale abbiamo avuto anche un’occasione importante con Di Carmine che ci avrebbe potuto regalare i tre punti. Sapevamo che le prime partite di questo campionato potevano essere impegnative ma le abbiamo affrontate nel modo giusto. Dobbiamo proseguire così».



DIEGO PERALTA

«Per me è una rete importante: sia perché è la prima in maglia gialloblù sia perché ci permette di ottenere un punto prezioso. Per come si era messa la partita, non era affatto scontato riuscire a pareggiarla. Ma siamo stati bravi. Affrontavamo una squadra organizzata e di qualità. In 3 partite abbiamo dimostrato di avere una stabilità e un’identità importante. Abbiamo ripreso una gara che si era messa in salita. Dobbiamo proseguire così: è la strada giusta».



LINK FOTO (Credits Carmelo Ossanna)

https://drive.google.com/drive/folders/17o2rArYxqKFZ6qmNMPJYoiUpqOymnvo5