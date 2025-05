A.C. TRENTO * “PATTO TRENTINO CUP”: «OLTRE 250 BAMBINE E BAMBINI HANNO COLORATO IL BRIAMASCO, IN RAPPRESENTANZA DI 24 SQUADRE DEL TERRITORIO»

20.40 - venerdì 2 maggio 2025

Oltre 250 bambine e bambini, in rappresentanza di 24 squadre del territorio, hanno colorato il Briamasco nella prima edizione della Patto Trentino Cup. Un pomeriggio di festa e divertimento dedicato ai Primi Calci, tra partite, sfide ai rigori e giochi d’acqua. Domenica torna la Golden Eagle Cup.

Trento, 2 Maggio – Un arcobaleno di colori ha invaso il prato dello Stadio Briamasco. Veder correre, giocare con il pallone e divertirsi oltre 250 bambine e bambini con addosso le maglie delle società di tutto il Trentino è stato un vero spettacolo. È andata in scena questo pomeriggio la prima edizione della Patto Trentino Cup, torneo riservato alla categoria Primi Calci, ossia ai calciatori di otto e nove anni, e inserito all’interno della kermesse dedicata al calcio giovanile organizzata dall’A.C. Trento 1921.

Al torneo odierno hanno preso parte ventiquattro squadre che nel corso dell’anno hanno partecipato alle diverse attività inserite all’interno del Patto Trentino, progetto nato per rafforzare il legame tra il club gialloblù e le società del territorio. Sul manto erboso del Briamasco, trasformato per l’occasione in tanti mini campi da gioco, i giovani giocatori si sono sfidati, nella formula 5 contro 5, in un clima di festa. Non ci sono stati vincitori, né classifiche, anche se tutti sono stati premiati con una coppa: l’obiettivo principale della giornata era infatti quello di regalare ai bambini un’esperienza indimenticabile nello stadio cittadino, promuovendo i valori dello sport, del rispetto e del divertimento. Tantissime le famiglie presenti sugli spalti, pronte a sostenere i piccoli protagonisti in campo con cori e applausi. Oltre alle partite, molto partecipate le sfide di rigori sotto la Curva Mair e i giochi con gli idranti del campo, utili anche per rinfrescarsi dal grande caldo.

Domani, sabato 3 maggio, la kermesse organizzata dall’A.C. Trento 1921 si prenderà una breve pausa. Si tornerà in campo domenica 4 maggio per la seconda parte della Golden Eagle Cup, che ha già vissuto un’intensa giornata inaugurale mercoledì 30 aprile. Le diciotto squadre del territorio torneranno dunque a sfidarsi sul prato del Briamasco alle ore 9: Polisportiva Alpe Cimbra, Azzurra San Bartolomeo, Bassa Anaunia, Garibaldina, Invicta Duomo, Mattarello Calcio, Tnt Monte Peller, Pinzolo Val Rendena, Porfido Albiano, Ravinense, Riva del Garda, Solteri San Giorgio, Trento Academy, Val di Cembra Calcio, Val di Fiemme, Valsugana Scurelle, Vipo e Gardolo.

LINK FOTO (Credits Digital Dreams)