A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“:“ TRENTO-TRIESTINA: TABBIANI, «TORNARE ALLO STADIO BRIAMASCO SARÀ EMOZIONANTE, NON VEDIAMO L’ORA (29/9 – 12.30)»

15.26 - sabato 28 settembre 2024

Luca Tabbiani convoca 22 giocatori per la partita casalinga contro la Triestina- Il tecnico Gialloblù: “Tornare a giocare allo Stadio Briamasco sarà emozionante: non vediamo l’ora. Sarà una partita difficile perché affronteremo una squadra forte ma potremo contare sul nostro pubblico”.

Terzo impegno settimanale per la squadra di Tabbiani che domani pomeriggio scenderà in campo allo Stadio Briamasco di Trento per disputare la prima sfida ufficiale nel rinnovato impianto di via Sanseverino. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il settimo turno di Serie C Now contro la Triestina, è fissato per le ore 12.30. Gli ospiti, reduci dalla sconfitta interna con il Lumezzane, saranno guidati dal neo tecnico Geppino Marino che, nelle scorse ore, ha preso il posto di Michele Santoni. Al momento, in classifica, i gialloblù sono settimi con nove punti in coabitazione con Caldiero Terme, FeralpiSalò e AlbinoLeffe, mentre, i giuliani sono diciottesimi con tre punti assieme alla Pro Patria. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita casalinga contro la Triestina, ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara Barison, Vitturini, Ruffato, Puzic, Sangalli.

I CONVOCATI

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Edoardo Bernardi (2003); Daniel Cappelletti (1991); Ruggero Frosinini (2001); Riccardo Fini (2004); Sheriff Kassama (2004); Andrea Trainotti (1993); Davide Zanon (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Armand Rada (1999); Sebastiano Uez (2005); Francesco Pio Vallarelli (2005).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Samuel Di Carmine (1988); Francesco Disanto (1994); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996). Queste le dichiarazioni di Luca Tabbiani rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Triestina: «Tornare a giocare al Briamasco sarà emozionante. Dovremo fare in modo che dopo l’inaugurazione la festa prosegua, pur sapendo che sarà una partita difficile. Ci piacerebbe vedere tanta gente sugli spalti. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la sfida ma vale lo stesso anche per la Triestina. Sarà una partita durante la quale, probabilmente, i ritmi non saranno altissimi. Per questo saranno ancora più determinanti voglia e carattere. Tornando alla gara contro l’Union Clodiense, non mi è piaciuto il fatto che sia passata in sordina la reazione avuta: non è mai facile recuperare una partita iniziata male.

Ciò che abbiamo capito ancora di più, però, è che per fare bene in questo campionato occorre rimanere concentrati per tutta la durata della partita. La Triestina è una squadra molto forte. Si tratta di un gruppo che, a detta di tutti, doveva e dovrà lottare per le posizioni di vertice. Non hanno avuto molta fortuna nelle ultime gare ma comunque hanno fatto delle buone prestazioni. Quando c’è un cambio di allenatore, poi, c’è sempre una reazione d’orgoglio. Ma anche noi siamo motivati visto che torneremo a giocare davanti ai nostri tifosi. Abbiamo già disputato due allenamenti sul nuovo manto erboso in sintetico e posso dire che è di ottimo livello. Più ci andremo sopra più ci abitueremo. Per questa gara non saranno convocati: Barison, Vitturini e Sangalli».

Qui l’intervista video integrale di Luca Tabbiani:

https://www.youtube.com/watch?v=77XTaVzLnkY

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Lucio Felice Angelillo della Sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Signor Edoardo Maria Brunetti di Milano e Signor Alessandro Cassano di Saronno. Quarto Ufficiale il Signor Giorgio Bozzetto di Bergamo.

LA PARTITA IN DIRETTA TV E ALLA RADIO

Su Sky Calcio e Now con la telecronaca affidata a Elia Faggion. Aggiornamenti live sulle frequenze di Radio Dolomiti.

PROGRAMMA DEL SETTIMO TURNO DI SERIE C NOW GIRONE A

SAB 28/09 ORE 18.30 PRO PATRIA PADOVA

SAB 28/09 ORE 20.45 ALCIONE MILANO NOVARA

SAB 28/09 ORE 20.45 RENATE ALBINOLEFFE

SAB 28/09 ORE 20.45 VICENZA FERALPISALÒ

SAB 28/09 ORE 20.45 PRO VERCELLI LECCO

DOM 29/09 ORE 12.30 TRENTO TRIESTINA

DOM 29/09 ORE 20.45 GIANA ERMINIO UNION CLODIENSE

DOM 29/09 ORE 20.45 VIRTUS VERONA ATALANTA U23

LUN 30/09 ORE 20.45 PERGOLETTESE CALDIERO TERME

LUN 30/09 ORE 20.45 LUMEZZANE ARZIGNANO VALCHIAMPO