A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: TRASFERTA CONTRO L’ALCIONE: TABBIANI, «TORNIAMO SUBITO IN CAMPO PER UN’ALTRA SFIDA, IMPORTANTE MANTENERE LA CONCENTRAZIONE»

venerdì 1 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Luca Tabbiani convoca 21 giocatori per la partita in trasferta contro l’Alcione. Il tecnico Gialloblù: “Torniamo subito in campo per un’altra sfida delicata. Sarà importante mantenere alta la concentrazione per tutta la durata della gara e non perdere lo spirito che ci contraddistingue”.

Il Trento torna subito in campo. Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro la Virtus Verona, che ha allungato ad undici la striscia di risultati utili consecutivi, è già tempo di una nuova sfida. Domani pomeriggio, infatti, la squadra di Luca Tabbiani giocherà allo Stadio Breda contro l’Alcione Milano guidato dal tecnico Giovanni Cusatis. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il tredicesimo turno di Serie C Now, è fissato per le ore 17.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono sesti con diciannove punti in coabitazione con il Renate, mentre, i lombardi sono terzi con ventidue punti. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita in trasferta contro l’Alcione Milano, ha convocato 21 giocatori. Non saranno della gara: Bernardi, Zanon, Trainotti, Ruffato, Di Cosmo e Peralta.

I CONVOCATI

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Ruggero Frosinini (2001); Riccardo Fini (2004); Sheriff Kassama (2004); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002); Danijel Puzic (2006); Armand Rada (1999); Sebastiano Uez (2005); Francesco Pio Vallarelli (2005).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Samuel Di Carmine (1988); Francesco Disanto (1994); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999).

Queste le dichiarazioni di Luca Tabbiani rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Alcione Milano: «Si tratta del terzo appuntamento in una settimana. Per questa ragione abbiamo avuto meno tempo del solito per preparare la sfida. Ma siamo comunque pronti per affrontare questa nuova partita di campionato. Domani ci saranno tutti tranne: Bernardi, Trainotti, Di Cosmo e Peralta. Faremo sicuramente qualche cambio rispetto alla partita di martedì contro la Virtus Verona, anche se coloro che hanno giocato hanno fatto bene. L’Alcione Milano è una squadra complicata da affrontare e i risultati lo testimoniano: nelle ultime sette sfide, infatti, ha raccolto sei vittorie. Sappiamo che andremo in un campo sul quale è difficile giocare. I ragazzi, però, non dovranno farsi condizionare da quest’aspetto. Dovranno, anzi, essere bravi a capire quando potranno fare alcune cose e quando delle altre. La squadra dovrà mantenere alta l’attenzione per tutta la durata della partita, senza perdere mai lo spirito e il modo di stare in campo».

Qui l’intervista video integrale di Luca Tabbiani:

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata alla Signora Maria Marotta della Sezione di Sapri, coadiuvata dagli assistenti Signor Emanuele Fumarulo di Barletta e Signor Davide Rignanese di Rimini. Quarto Ufficiale il Signor Luigi Scicolone di San Donà di Piave.

LA PARTITA IN DIRETTA TV E ALLA RADIO

Su Sky Calcio e Now con la telecronaca affidata a Alessandro Sugoni. Aggiornamenti live sulle frequenze di Radio Dolomiti.

PROGRAMMA DEL TREDICESIMO TURNO DI SERIE C NOW GIRONE A

SAB 2/11 ORE 15 GIANA ERMINIO ARZIGNANO VALCHIAMPO

SAB 2/11 ORE 15 NOVARA CALDIERO

SAB 2/11 ORE 15 RENATE LUMEZZANE

SAB 2/11 ORE 15 VIRTUS VERONA PRO VERCELLI

SAB 2/11 ORE 17:30 ALCIONE TRENTO

DOM 3/11 ORE 17:30 ALBINOLEFFE UNION CLODIENSE

DOM 3/11 ORE 17:30 PERGOLETTESE PADOVA

DOM 3/11 ORE 17:30 PRO PATRIA TRIESTINA

DOM 3/11 ORE 19:45 FERALPISALÒ ATALANTA U23

LUN 4/11 ORE 20.30 L.R. VICENZA LECCO