A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «TERZA GIORNATA, I GIALLOBLÙ PAREGGIANO 1-1 CONTRO IL NOVARA»

19.08 - domenica 7 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giannotti sblocca la gara, Alberti la pareggia: tra Trento e Novara finisce 1-1.Nella terza giornata di Serie C Now i Gialloblù pareggiano 1-1 in trasferta in inferiorità numerica contro il Novara. Decidono le reti siglate nel primo tempo da Giannotti e Alberti. Annullata una rete a Capone. Il prossimo impegno per il Trento sarà domenica 14 settembre alle ore 15 allo stadio Briamasco contro l’AlbinoLeffe.

Pareggio esterno per il Trento che, nella terza giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, strappa un punto prezioso al “Silvio Piola” fermando il Novara sull’1-1 nonostante l’inferiorità numerica. In una sfida equilibrata e a tratti vibrante, decidono il risultato le reti siglate da Giannotti e Alberti. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Triacca, Cappelletti, Trainotti, all’esordio da titolare in campionato, e Maffei. In mezzo al campo confermati Aucelli, Fossati nel ruolo di play e Giannotti; in attacco Cruz e Chinetti sui lati con Pellegrini al centro del tridente.

L’avvio della gara è caratterizzato da grande equilibrio, con le due squadre che si fronteggiano a centrocampo senza riuscire a rendersi particolarmente pericolose dalle parti dei portieri avversari. Dopo dieci minuti, però, il Trento è costretto ad operare il primo cambio: Cruz si infortuna da solo ed è costretto a lasciare il terreno di gioco in lacrime, accompagnato dal caloroso applauso di tutto lo stadio. La partita si sviluppa a sprazzi, con momenti di ritmo alto alternati a fasi spezzettate. Alla mezz’ora il Novara protesta per un presunto tocco di mano in area di Fossati: Zanchetta richiama l’Fvs per un possibile intervento, ma dopo il check l’arbitro lascia proseguire senza concedere il calcio di rigore. Pochi minuti più tardi è il Trento a sfiorare il vantaggio con Trainotti, che svetta in area sugli sviluppi di un cross, ma il suo colpo di testa non inquadra lo specchio della porta. Il match si accende al 37’, quando i gialloblù sbloccano il risultato: Giannotti raccoglie il pallone e batte Boseggia con una conclusione precisa sul primo palo. Passano però solo pochi secondi e il Novara trova l’immediato pareggio con la deviazione di Alberti.

Nella ripresa il Trento parte forte e, dopo pochi istanti, troverebbe anche il nuovo vantaggio grazie alla marcatura di Capone, che viene annullata per un fuorigioco molto dubbio. I gialloblù si ritrovano però ben presto a dover fronteggiare una situazione complicata: al 56’ Aucelli riceve la seconda ammonizione e termina anzitempo la propria partita. Forte dell’uomo in più, il Novara alza il proprio baricentro e così al 74’ Collodel si rende pericoloso con un colpo di testa che non trova lo specchio della porta gialloblù.

Il Trento, seppur in inferiorità numerica, si difende con ordine, senza rinunciare a farsi vedere dalle parti di Boseggia. Per gli aquilotti ci prova Maffei direttamente da calcio di punizione con la sfera che termina alta. Dopo sei minuti di recupero la sfida termina sul punteggio di 1-1. Con questo pareggio il Trento sale a 4 punti all’ottavo posto in graduatoria in coabitazione con Vicenza e Cittadella. Gli aquilotti torneranno in campo domenica 14 settembre alle ore 15 allo Stadio Briamasco dove affronteranno l’AlbinoLeffe per la quarta giornata di Serie C Sky Wifi.

TABELLINO.

FC NOVARA – A.C. TRENTO 1921 1-1 (1-1)

RETI: 37’pt Giannotti, 39’pt Alberti

NOVARA (4-3-1-2): Boseggia; Valdesi, Citi (18’st Bertoncini), Lorenzini, Agyemang; Di Cosmo (13’st Basso), Ranieri (18’st Malaspina), Collodel (30’st); Donadio; Da Graca (30’st Lanini), Alberti. A disposizione: Rosetti, Raffaeli, Lartey, Ledonne, Dell’Erba, D’Alessio, Faye. Allenatore: Andrea Zanchetta

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Trainotti, Cappelletti, Maffei (38’st Miranda); Aucelli, Fossati (38’st Mehic), Giannotti; Chinetti (22’st Benedetti), Pellegrini (22’st Ebone), Cruz (11’pt Capone). A disposizione: Rubboli, Tommasi, Meconi, Sangalli, Dalmonte, Genco, Calzà. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Gioele Iacobellis di Pisa

ASSISTENTI: Luca Bernasso di Milano e Leo Posteraro di Verona

QUARTO UFFICIALE: Francesco Aloise di Voghera

OPERATORE FVS: Nicola Di Meo di Nichelino

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 14’pt Collodel, 33’st Malaspina, 44’st Mehic, 50’st Arboscello. Espulso: 18’pt Zocchi (dalla panchina), 23’st Aucelli (per doppia ammonizione). Recupero: 4’+6’. Spettatori: 1840

INTERVISTE.

LUCA TABBIANI

«Il punto conquistato oggi è sicuramente positivo, anche perché arrivato su un campo difficile contro una squadra di valore e dopo aver giocato oltre venti minuti in inferiorità numerica. In quel periodo, pur con un uomo in meno, abbiamo rischiato relativamente poco e questo è un segnale incoraggiante. Allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo crescere perché ci sono stati alcuni errori. Il rammarico più grande è aver subito il gol del pareggio pochi secondi dopo essere passati in vantaggio: un episodio che si poteva gestire meglio, ma fa parte del percorso di crescita della squadra. Ci dispiace molto per l’infortunio accorso a Cruz, speriamo non sia troppo grave. Mi auguro che sia lo stesso anche per Di Cosmo che era con noi lo scorso anno. Lo spirito di oggi però è quello giusto: adesso dobbiamo continuare a lavorare per crescere ulteriormente. Domenica ci aspetta un’altra partita importante contro l’AlbinoLeffe. Ci faremo trovare pronti».

https://youtu.be/k3GWsjKCkJ8

ANDREA TRAINOTTI

«È stata una partita tutto sommato positiva: forse a livello fisico siamo stati un po’ sottotono, ma conquistare un punto in trasferta, anche per come si era messa la gara che ci ha visti andare in inferiorità numerica, è sicuramente un buon risultato. Ora ci riposiamo e domenica torneremo in campo ancora più convinti. In coppia con Cappelletti mi trovo sempre molto bene. Sono soddisfatto di come ci siamo comportati in difesa. Dobbiamo essere fiduciosi per il proseguo della stagione».