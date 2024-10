A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: TABBIANI, «COMPLIMENTI AI RAGAZZI, OGGI HANNO VINTO MERITATAMENTE 2-0 CONTRO IL LUMEZZANE»

21.04 - sabato 5 ottobre 2024

Un bellissimo Trento piega 2-0 il Lumezzane: decide la doppietta di Di Carmine. È il settimo risultato utile consecutivo

Nell’ottava giornata di Serie C Now i Gialloblù vincono 2-0 nella trasferta contro il Lumezzane. Decidono le due reti realizzate da Samuel Di Carmine. Il prossimo impegno per il Trento sarà domenica 13 ottobre alle ore 15 allo stadio Voltini di Crema contro la Pergolettese.

Nell’ottava giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Tullio Saleri, il Trento vince meritatamente per 0-2 contro il Lumezzane grazie alla doppietta di Di Carmine. I gialloblù disputano un’ottima partita conducendo il gioco per tutta la gara e rischiando in pochissimi frangenti. Per i trentini è il settimo risultato utile consecutivo. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Kassama, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Giannotti, Rada e Aucelli mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto. Il primo tiro della giornata è del Trento che al 10’ ci prova dalla distanza con Disanto, trovando però la pronta risposta di Filigheddu. Trascorrono appena sette minuti e i gialloblù vanno nuovamente vicini alla rete, questa volta con il colpo di testa di Cappelletti che esce di poco. La risposta del Lumezzane tarda ad arrivare ma si concretizza prima con il tiro di Taugourdeau e poi con quello di Monachello, entrambi imprecisi.

Alla mezz’ora è ancora il Trento a rendersi pericoloso con la conclusione di Di Carmine che si stampa sul palo, dopo la deviazione decisiva di Filigheddu. Sono però sempre i gialloblù a spingere con decisione: al 35’ si rendono nuovamente pericolosi con il colpo di testa di Aucelli che esce di poco. Due giri di lancette più tardi, il Trento trova il meritato gol del vantaggio per effetto della deviazione ravvicinata di Di Carmine che indirizza di testa in rete il perfetto cross di Anastasia. Nella ripresa il Lumezzane parte all’attacco e al 57’ spreca un’ottima occasione con Pannitteri che calcia alto sopra la traversa. Sei minuti dopo sono gli aquilotti a riportarsi in attacco e ad andare vicinissimi al raddoppio grazie al colpo di testa di Di Cosmo sul quale interviene miracolosamente l’estremo difensore di casa. Al 71’ il Trento trova anche il meritato raddoppio. A realizzarlo è ancora Di Carmine che sfrutta la corta respinta di Filigheddu sulla conclusione di Disanto. La squadra di Tabbiani conclude attaccando e mettendo in ghiaccio la sfida che termina così 0-2. I gialloblù salgono dunque a quota tredici punti, al quinto posto in graduatoria in coabitazione con Alcione Milano e Atalanta U23. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà domenica 13 ottobre alle ore 15 contro la Pergolettese allo Stadio Voltini di Crema.

TABELLINO.

F.C. LUMEZZANE – A.C. TRENTO 1921 0-2 (0-1)

RETI: 37’pt 26’st Di Carmine

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti (29’st Deratti), Pisano, Dalmazzi, Pagliari (23’st Corti); Moscati, Taugourdeau, Malotti (29’st D’Agostino); Pannitteri (12’st Ferro), Monachello, Iori (12’st Lipari). A disposizione: Ottolini, Carnelos, Pogliano, Tenkorang, Terranova, Scanzi. Allenatore: Arnaldo Franzini

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Frosinini, Kassama, Cappelletti, Bernardi; Aucelli, Rada (1’st Di Cosmo), Giannotti (33’st Vallarelli); Anastasia (39’st Ghillani), Di Carmine (33’st Petrovic), Disanto (27’st Trainotti). A disposizione: Barlocco, Uez, Fini. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

ASSISTENTI: Mirko Bartoluccio e Alessia Cerrato

QUARTO UFFICIALE: Jusufoski Rehmet di Mestre

NOTE: pomeriggio nuvoloso, temperatura attorno ai 12°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 16’pt Dalmazzi, 11’st Giannotti, 14’st Di Carmine, 24’st Taugourdeau, 41’st Di Cosmo, 47’st Ferro. Recupero: 2’+4’. Totale spettatori: 300 circa.

INTERVISTE.

LUCA TABBIANI

«Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché oggi sono stati veramente bravi per tutti i novanta minuti di gara. Hanno messo in campo un’ottima prestazione e sono riusciti a conquistare tre punti preziosissimi. Questa vittoria deve restituire entusiasmo e consapevolezza, senza però peccare di presunzione. Domenica ci sarà una partita delicata che potrà dirci molto sul campionato che andremo a fare nelle prossime settimane. Dobbiamo dimostrare di essere in grado di dare continuità ai risultati. Dobbiamo arrivare pronti sia a livello fisico sia mentale. Oggi abbiamo fatto un bel passo in avanti a livello di gioco, ma il vero obiettivo deve essere quello di riuscire a ripeterlo anche nelle prossime partite. Abbiamo fatto sembrare semplice una partita che tale non era: loro sono una squadra forte e di qualità, che esprime anche un buon calcio. Ma noi oggi siamo stati perfetti. Dobbiamo proseguire su questa strada».

https://www.youtube.com/watch?v=nkoIv4sLCkw

EMANUELE ANASTASIA

«Questo è sicuramente un periodo positivo e che ci sta restituendo entusiasmo e consapevolezza. I risultati ci stanno aiutando a lavorare in settimana con serenità, entusiasmo e tanta voglia di fare bene. Vincere su un campo così complicato è sempre molto bello. Il fatto di non essere riuscito a segnare dispiace, ma sono sereno perché ho avuto diverse occasioni. Sono contento per la vittoria della squadra e per essere riuscito a realizzare l’assist per il gol di Di Carmine che è un campione e che ci sta aiutando molto. Domenica prossima avremo una nuova partita: dovremo farci trovare pronti come lo siamo stati oggi».

Credits Carmelo Ossanna