A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «STAGIONE SPORTIVA 2024-2025, UFFICIALIZZATE LE DATE DEL CALENDARIO»

15.49 - lunedì 17 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Ufficializzate le date del calendario della stagione sportiva 2024-2025. I Gialloblù domenica 11 agosto scenderanno in campo per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C Now. Una settimana più tardi l’eventuale secondo turno. Il campionato, invece, al via domenica 25 agosto.

Attraverso una nota ufficiale la Lega Pro ha comunicato le date del calendario della stagione sportiva 2024-2025:

DATE DI CALENDARIO STAGIONE SPORTIVA 2024-2025

Si rendono note le date relative alle sottoindicate competizioni:

CAMPIONATO SERIE C NOW

Inizio: DOMENICA 25 AGOSTO 2024

Sosta: DOMENICA 29 DICEMBRE 2024

Turni Infrasettimanali: N.3 Turni da determinare

Termine: DOMENICA 27 APRILE 2025

COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 11 AGOSTO 2024

Secondo Turno Eliminatorio: DOMENICA 18 AGOSTO 2024