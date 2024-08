A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: STAGIONE 2024-2025: «SVELATA LA NUOVA MAGLIA GARA HOME, DEBUTTERÀ QUESTA SERA ALLO STADIO EUGANEO DI PADOVA»

16.18 - lunedì 26 agosto 2024

Svelata la nuova Maglia Gara Home del Trento per la stagione 2024-2025. La nuova maglia Home dell’A.C. Trento 1921 debutterà questa sera allo Stadio Euganeo di Padova. La divisa, caratterizzata da una grafica gialloblù, è realizzata in collaborazione con Acerbis, da quest’anno partner tecnico del Club di via Sanseverino.

C. Trento 1921 e Acerbis presentano la nuova Maglia Gara Home che il Club gialloblù indosserà nella stagione 2024/2025. Gli uomini di Luca Tabbiani la utilizzeranno già questa sera alle ore 20.45 per la prima partita di campionato di Serie C Now allo Stadio Euganeo contro il Padova.

La nuova divisa da gioco incarna perfettamente lo spirito di A.C. Trento 1921, sempre alla ricerca di equilibrio tra innovazione e tradizione. La nuova Maglia Gara Home è stata studiata e realizzata da Acerbis, partner tecnico degli aquilotti ed è caratterizzata da una grafica nell’interno collo che prevede una base blu con una sfumatura nel giallo in tessuto Interlock, prodotto con filato riciclato di poliestere traspirante ed elastico. Il kit gara casalingo è completato da pantaloncini e calzettoni blu. Il retro-collo esterno è personalizzato con la scritta #DASEMPREPERSEMPRE.

Sul petto della maglia è posizionato il Main Sponsor della Società, il gruppo DAO CONAD, ormai al fianco della società per la quarta stagione consecutiva. Poco sopra è collocato il marchio TRENTINO, ente rappresentativo del marketing turistico della Provincia Autonoma di Trento.

Sul retro, subito sotto la parte destinata al nome e numero dei giocatori, è ripreso il logo di TRENTINO nella medesima colorazione della parte anteriore, sopra il marchio di ITAS ASSICURAZIONI, altro top sponsor del club gialloblù. Sulla manica sinistra, invece, è presente il logo di SPARKASSE, una delle casse di risparmio indipendenti più importanti in Italia. Sulla manica destra, invece, il logo dell’associazione LILT – Associazione provinciale di Trento.

Sul pantaloncino, oltre al numero del giocatore, è presente anche il logo del top partner, DOLOMITI ENERGIA, azienda trentina attiva nell’intera filiera energetica, nella gestione del servizio idrico integrato, nella gestione dei servizi ambientali, nei servizi di illuminazione pubblica e connessione internet, nel campo dell’efficienza energetica e della mobilità elettrica.

Si ringrazia il Castello del Buonconsiglio di Trento per la meravigliosa ospitalità.

LINK FOTO (Credits Michael Giacca)

https://drive.google.com/drive/folders/1DMBB2D587WApIIiSSTkODBCrZQD-hdTx?usp=sharing