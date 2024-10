A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: “SPOTIFY“: «LA MUSICA SI COLORA DI GIALLOBLÙ, UN NUOVO MODO PER INTERAGIRE CON I TIFOSI»

14.30 - sabato 19 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

L’A.C. Trento 1921 è su Spotify!. La musica si colora di gialloblù sul profilo ufficiale del club. L’A.C. Trento 1921 sbarca su Spotify. La musica si colora dunque di gialloblù sul profilo ufficiale del club (A.C. Trento 1921), disponibile sul servizio di musica in streaming più popolare del mondo.

I tifosi del Trento potranno quindi ascoltare i brani sul servizio di musica in streaming più popolare del mondo. E scoprire le abitudini musicali dei propri idoli dentro e fuori dal campo come, ad esempio, i brani per darsi la carica prima della partita oppure le canzoni per concedersi un po’ di relax nel tempo libero. Un nuovo modo per la società aquilotta di interagire con i propri tifosi e coinvolgerli ancora di più nella vita sportiva e non dei giocatori. Nel corso della stagione, saranno poi caricate sul nuovo profilo anche diverse interviste realizzate ai calciatori. L’attaccante Samuel Di Carmine, ha già creato la propria playlist, composta da dieci brani che i fan potranno ascoltare sul profilo ufficiale del Trento.