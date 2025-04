A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“ * SPORT: «IL BRIAMASCO SI VESTE A FESTA, IL 30/4 AL VIA I TORNEI GIOVANILI»

16.16 - martedì 29 aprile 2025

Il Briamasco si veste a festa: domani al via i tornei giovanili organizzati dall’A.C. Trento 1921. Dal 30 aprile al 4 maggio lo Stadio Briamasco diventerà il cuore pulsante del movimento calcistico giovanile del territorio. Si svolgeranno infatti tre tornei con più di sessanta squadre e un migliaio di giovani calciatori protagonisti di una grande festa all’insegna dello sport e del divertimento.

Si accendono i riflettori sullo Stadio Briamasco. L’impianto cittadino è pronto a vestirsi a festa per una settimana di grandi emozioni. Se la prima squadra del Trento giocherà domenica alle ore 20 la prima partita dei playoff contro l’AtalantaU23, da domani i protagonisti saranno i calciatori del futuro che prenderanno parte a tre diversi tornei. Da mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio, infatti, il Briamasco sarà il cuore pulsante di una manifestazione organizzata dalla società di via Sanseverino che vedrà protagonisti un migliaio di giovani calciatori provenienti dal Trentino, dall’Italia e dall’estero.

Tre tornei, tre categorie differenti ed un solo grande obiettivo: promuovere la crescita sportiva del movimento calcistico territoriale.

Ad aprire la manifestazione sarà la Golden Eagle Cup, riservata alla categoria Esordienti e che si giocherà con la formula 9 contro 9. Alla stessa prenderanno parte diciotto squadre pronte a sfidarsi nella fase a gironi in programma mercoledì 30 aprile a partire dalle ore 17. La seconda fase della competizione si terrà invece domenica 4 maggio dalle ore 9 alle 17. A scendere in campo saranno diciotto squadre del territorio che si sfideranno sul manto erboso del Briamasco: Alpe Cimbra, Azzurra San Bartolomeo, Bassa Anaunia, Garibaldina, Invicta Duomo, Mattarello, Tnt Monte Peller, Pinzolo Val Rendena, Porfido Albiano, Ravinense, Riva del Garda, Solteri San Giorgio, Trento Academy, Val di Cembra Calcio, Val di Fiemme, Valsugana Scurelle, Vipo e Gardolo.

Il giorno seguente, ossia giovedì 1° maggio, sarà invece la volta della Trentino Cup: il torneo internazionale dedicato alla categoria Pulcini (7 contro 7), che vedrà protagoniste ventiquattro squadre. Tra queste, spiccano club di prestigio come Feyenoord Rotterdam, Red Bull Salzburg, Parma, Torino, Monza, Padova, Club Napoli e naturalmente il Trento. A contendersi la vittoria ci saranno anche numerose realtà locali: Alpe Cimbra, Alta Anaunia, Alta Giudicarie, Altavalsugana, Azzurra, Bassa Anaunia, Civezzano, Dolasiana, Gardolo, Val di Fiemme, Mezzocorona, Predaia, Solteri, Tnt Monte Peller, Val di Cembra, Valsugana Scurelle. Il fischio d’inizio del torneo sarà alle ore 9 per concludersi poi nel tardo pomeriggio.

Nel pomeriggio di venerdì 2 maggio, a partire dalle ore 14, si svolgerà invece la Patto Trentino Cup, competizione riservata alle categorie Primi calci che si giocherà con la formula 5 contro 5 e che vedrà scendere in campo ventiquattro squadre provenienti da tutta la provincia: Alense, Altopiano Paganella, Alpe Cimbra, Alta Anaunia, Alta Giudicarie, Alta Valsugana, Arco, Bassa Anaunia, Civezzano, Dolasiana, Dro Alto Garda, Val di Fiemme, Invicta Duomo, Porfido Albiano, Predaia, Riva del Garda, Rotaliana, Solteri, Tnt Monte Peller, Val di Cembra, Valsugana Scurelle, Vipo Trento e Virtus Rovere.

Oltre al calcio giocato, il Briamasco si trasformerà in un vero e proprio village dello sport con area ristoro, spazi dedicati ad attività ludiche per i più piccoli e stand degli sponsor che arricchiranno l’esperienza di atleti, famiglie e tifosi. Attraverso questa kermesse, l’A.C. Trento 1921 conferma il proprio impegno per lo sviluppo del movimento calcistico giovanile del territorio, offrendo ai piccoli calciatori un’occasione di crescita, proprio dove, domenica sera, andrà in scena la sfida playoff di Serie C tra Trento e Atalanta U23.

