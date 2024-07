A.C. TRENTO – CALCIO SERIE “C“ * SPIAZZO: TABBIANI, «TORINOU19, TERMINIAMO IL RITIRO ESTIVO CON UNA PRESTAZIONE POSITIVA» (VIDEOINTERVISTA)

17.37 - sabato 27 luglio 2024

Un gol per tempo e il Trento batte 2-1 il TorinoU19: a segno per gli aquilotti Anastasia e Uez. Nella seconda amichevole stagionale i gialloblù si impongono sulla massima formazione giovanile del Torino. Per i trentini in rete Anastasia e Uez, mentre, per i granata, Gabellini. Mercoledì 31 luglio a Pinzolo alle ore 17 terzo test match contro la Cremonese.

Nella seconda amichevole stagionale, il Trento vince 2-1 ma soprattutto convince contro il Torino U19, massima formazione giovanile che tra qualche settimana prenderà parte al campionato Primavera1. A decidere il test match sono il penalty realizzato da Anastasia nel primo tempo e il gran gol siglato da Uez nella ripresa. Per i granata in rete, sempre dagli undici metri, Gabellini. Cronaca.

Il tecnico gialloblù Luca Tabbiani, per la seconda uscita stagionale, si affida nuovamente al 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Trainotti, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Rada e Giannotti mentre in attacco Petrovic è supportato da Anastasia e Disanto. Nel primo tempo è il Trento a fare la partita e a proporsi nella metà campo avversaria con maggior costanza. Il primo pericolo è creato al 6’ da Giannotti che impegna Siviero, bravo a respingere con i pugni. Trascorrono dieci minuti e i gialloblù si portano nuovamente vicini al vantaggio.

Questa volta è Trainotti ad impattare di testa direttamente da calcio d’angolo, con la sfera che termina alta sopra la traversa. Alla mezz’ora è a ancora la squadra di Tabbiani a calciare verso la porta granata grazie alla conclusione di Anastasia che si stampa sul palo. Qualche istante più tardi ecco l’episodio che sblocca la gara: Di Cosmo viene atterrato in area di rigore e dal dischetto Anastasia non sbaglia, portando avanti gli aquilotti. Dieci minuti più tardi è invece Petrovic a calciare verso lo specchio, trovando però l’opposizione dell’estremo difensore piemontese.

Al 54’ il Torino realizza il pareggio grazie al secondo penalty di giornata, questa volta calciato e realizzato da Gabellini. Equilibrio che però permane solamente qualche istante perché, due minuti più tardi, Uez s’inventa un bellissimo gol dalla distanza che porta nuovamente in vantaggio gli aquilotti. Al 75’ sono ancora gli uomini di Tabbiani a rendersi pericolosi con una deviazione ravvicinata di Barison che si spegne alta sopra la traversa. Il secondo test match sorride dunque agli aquilotti che a Spiazzo si impongono sul TorinoU19 per 2-1. Tra quattro giorni i gialloblù scenderanno nuovamente in campo per la terza amichevole: l’appuntamento è alle ore 17 a Pinzolo contro la Cremonese.

TABELLINO.

TORINO UNDER19– A.C. TRENTO 1-2 (0-1)

Reti: 32’pt Anastasia (r) (TR), 9’st Gabellini (r) (TO), 11’st Uez (T)

TORINO UNDER19 (3-5-2): Siviero (1’st Plaia); Bonadiman (27’pt Gallea 33’st Pellini), Mendes (1’st Gueye), Desole (1’st Meset); Zaia (1’st Marchioro), Longoni (1’st Acar), Rossi (25’st Liema), Kirilov (33’st Conzato), Camatta (1’st Di Paolo 41’st Sandrucci); Gabellini (15’st Dimitri), Franzoni (1’st Raballo). A disposizione: Sorensen, Mahari. Allenatore: Felice Tufano

TRENTO (4-3-3): Tommasi (1’st Barlocco); Vitturini (1’st Frosinini 26’st Coser), Trainotti (26’st Barison), Cappelletti (1’st Kassama), Bernardi (1’st Ercolani); Di Cosmo (Tiago), Rada (1’st Uez), Giannotti (26’st Brevi); Anastasia, Petrovic (26’st Sipos), Disanto (1’st Terrani 6’st Ruffato). A disposizione: Santer. Allenatore: Luca Tabbiani.

ARBITRO: Michele Armellini di Arco

ASSISTENTI: Lorenzo Santini di Arco e Andrea Sartori di Trento

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 28°. Campo in buone condizioni.

Recupero: 1’+2’. Totale spettatori: 200 circa.

INTERVISTA. LUCA TABBIANI

“Per prima cosa ci tengo ringraziare tutti i ragazzi che in queste settimane di ritiro estivo si sono messi a disposizione. Ci hanno seguito sia dal punto di vista fisico sia da quello tattico. Terminiamo la preparazione estiva contenti per quanto fatto. C’è ancora molto lavoro da fare ma siamo soddisfatti per quello che si è già visto in queste prime uscite.

Per quanto concerne la partita contro il TorinoU19, la squadra ha fatto bene. Magari, nella seconda parte di gara, è un po’ calata così come avrebbe potuto essere maggiormente cinica sotto porta. Ma, molto probabilmente, siamo arrivati al test un po’ affaticati. Ho comunque visto diversi aspetti positivi. Da lunedì lavoreremo sugli errori commessi per provare a correggerli. Anche oggi sono scesi in campo diversi giovani che ci hanno dato molto entusiasmo e che, durante la stagione, ci potranno aiutare. Continuiamo su questa strada”.